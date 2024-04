Star Wars : Qui-Gon Jinn était bel et bien plus sage que le Conseil Jedi

Le nouveau roman de Star Wars confirme la grande sagesse de Qui-Gon Jinn en tant que maître Jedi.

Tl;dr Le nouveau roman de Star Wars confirme la grande sagesse de Qui-Gon Jinn.

Qui-Gon Jinn critique le Conseil Jedi pour avoir négligé l’équilibre de la galaxie.

Il encourage le Conseil Jedi à aider individuellement et à valoriser chaque vie.

Le Conseil Jedi accepte finalement le défi de Qui-Gon Jinn.

Qui-Gon Jinn, une sagesse supérieure dans la galaxie

Le dernier roman de l’univers de Star Wars apporte une confirmation officielle de l’immense sagesse dont faisait preuve Qui-Gon Jinn. Ce maître Jedi, surpassant de nombreux membres du Conseil Jedi, avait une perception aiguisée de l’Ordre Jedi qui, selon lui, s’était éloigné de son ancrage dans la réalité galactique.

Une critique pertinente du Conseil Jedi

Dans le nouveau roman Star Wars, baptisé La Force Vivante et écrit par John Jackson Miller, Qui-Gon, accompagné de son Padawan Obi-Wan Kenobi, découvre que de nombreux habitants de la galaxie portent un regard désabusé sur l’Ordre Jedi. Ressentant un sentiment d’abandon et de frustration face à un Conseil Jedi davantage tourné vers l’avenir et la Force Cosmique, Qui-Gon exhorte le Conseil à adopter une nouvelle perspective, trop souvent oubliée ou négligée.

Une leçon de sagesse pour le Conseil Jedi

Malgré une réputation de franc-tireur souvent en désaccord avec l’autorité, Qui-Gon Jinn, véritablement respecté par le Conseil Jedi, n’hésite pas à partager sa vision des choses. Il insiste sur l’importance de la Force Vivante, celle qui est dans le présent, et déclare : “Chacune de leurs décisions, chacune de leurs vies est importante“. Il lance ensuite un défi puissant à l’ensemble du Conseil : “Aider une personne. Un Jedi n’a pas besoin de permission pour cela.”

Le défi de Qui-Gon Jinn accepté par le Conseil Jedi

Le Conseil Jedi, touché par ces paroles, décide d’agir. Ils quittent alors leur siège pour se rendre dans un poste avancé de Jedi et commencer à aider ceux qui en ont besoin. Cette action individuelle, aussi petite soit-elle, mérite l’aide d’un Jedi. Le roman La Force Vivante est une célébration de cette vision plus humaine et respectueuse de la vie.