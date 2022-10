Star Wars : Damon Lindelof développe un nouveau film avec la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy

Sharmeen Obaid-Chinoy va devenir la première femme à réaliser un film Star Wars.

Damon Lindelof (Lost, Watchmen, The Leftovers) coécrit le nouveau film Star Wars réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Freedom Fighters, Song of Lahore), mais on ignore pour l’instant qui sera son partenaire pour l’élaboration du scénario. Après plusieurs mois de spéculations, il était important pour Lucasfilm et Damon Lindelof qu’un réalisateur soit officiellement engagé afin que sa propre vision de l’orientation de l’histoire soit incluse dans la production.

Le Star Wars de Damon Lindelof et Sharmeen Obaid-Chinoy prend forme à l’abri des regards

Pour ce qui est de l’histoire du film, c’est l’un des secrets les mieux gardés de tout Hollywood. Quant à savoir quand nous pourrons le voir dans les salles obscures du monde entier, bien que cela semble encore loin, le sentiment général est que, étant donné la détermination des pontes de Lucasfilm et Disney à trouver un réalisateur, ce nouveau long-métrage dans l’univers de Star Wars est celui qui a le plus de chance de voir le jour d’ici les prochaines années parmi tous les films actuellement en développement. Sorti en 2019, Star Wars 9 : L’Ascension de Skywalker a été le dernier film à sortir en salles, Lucasfilm s’étant concentré sur les nombreux projets télévisés pour la plateforme de streaming Disney+.