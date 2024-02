Stable Diffusion 3 est un nouvel outil d’IA qui préserve les textes dans les images

Ce n'est pas encore accessible au grand public.

Dans le monde fascinant et sans cesse évolutif de l’intelligence artificielle (IA), la startup Stability AI a franchi une nouvelle étape en dévoilant Stable Diffusion 3, un modèle révolutionnaire capable de créer des images à partir de simples indications textuelles.

Au-delà de son prédécesseur, Stable Diffusion 3 offre une amélioration notoire de la qualité d’image et un rendu plus précis lorsqu’il s’agit de traiter des indications contenant plusieurs sujets. Une avancée démontrée par les exemples publiés sur la plateforme X par le PDG de l’entreprise, Emad Mosque.

#SD3 can do quite a lot of text… https://t.co/DfcUzOZymj

— Emad (@EMostaque) February 22, 2024