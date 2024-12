Squid Game saison 2 : un premier personnage transgenre à l’écran

La deuxième saison de Squid Game sur Netflix marque l'introduction du tout premier personnage transgenre de la série, apportant une nouvelle dimension à l'intrigue.

Une diversité croissante dans la série « Squid Game »

La saison 2 de la célèbre série de Netflix, « Squid Game », continue de captiver le public avec sa diversité de personnages. Dans cette nouvelle saison, nous rencontrons un personnage qui suscite de nombreuses discussions : Hyun-ju, interprétée par Park Sung-hoon, une femme transgenre. Cette décision de casting a suscité de vives réactions, tant en Corée du Sud, pays d’origine de la série, qu’aux États-Unis.

Hyun-ju : un personnage courageux et inspirant

Dans une vidéo de promotion de la saison 2, Park décrit Hyun-ju comme une « ancienne soldate des forces spéciales et une femme transgenre » qui « rejoint le jeu parce qu’elle manque d’argent pour sa chirurgie de réaffirmation de genre ». Malgré les préjugés et les difficultés, Hyun-ju fait preuve d’une force incroyable et d’un leadership naturel, brisant les stéréotypes et inspirant les autres. Cependant, la décision de faire jouer ce personnage par un homme cisgenre a suscité des critiques.

Pourquoi Hyun-ju n’est pas interprétée par un acteur transgenre ?

Selon le créateur de « Squid Game », Hwang Dong-hyuk, trouver un acteur transgenre coréen pour le rôle s’est avéré difficile, voire impossible. « Dans la société coréenne actuelle, la communauté LGBTQ est malheureusement encore marginalisée et plus négligée, ce qui est navrant », a-t-il déclaré. Cette situation souligne l’importance d’une meilleure représentation et la nécessité de raconter des histoires trans sur nos écrans.

Malgré les controverses, la saison 2 de « Squid Game » continue de marquer les esprits avec son intrigue captivante et ses personnages diversifiés. C’est une illustration de la façon dont la culture populaire peut contribuer à sensibiliser le public à des questions sociétales importantes, même si le chemin vers une représentation authentique est encore long.