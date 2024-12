Squid Game saison 2 : une modification majeure des jeux

La deuxième saison de Squid Game apporte un changement majeur et bouleversant dans la nature des jeux.

Tl;dr La saison 2 de Squid Game introduit de nouveaux éléments de jeu.

Seong Gi-hun retourne pour mettre fin aux jeux, les participants peuvent désormais voter pour partager ou continuer les jeux.

Le système de vote renforce la critique sociale de l’original, les joueurs s’affrontent directement.

Des changements dramatiques dans la saison 2 de Squid Game

La deuxième saison de Squid Game, la série phénomène de Netflix, apporte des changements significatifs à l’expérience de jeu mortelle qui a captivé des millions de téléspectateurs. Les 456 participants, en proie à la ruine financière, sont à nouveau plongés dans une série de jeux d’enfance meurtriers, avec une récompense finale de 45,6 milliards de wons, environ 32 millions de dollars.

Un système de vote inédit

Le gagnant de la saison précédente, Seong Gi-hun, interprété par Lee Jung-jae, revient avec la ferme intention de mettre fin au jeu macabre. Une nouveauté de taille perturbe cependant ses plans : après chaque jeu, les joueurs peuvent maintenant voter pour partager l’argent et s’échapper ou continuer à jouer, espérant que le nombre de morts augmentera et que la « cagnotte » se remplira davantage.

La situation devient bien plus délicate lorsqu’il s’agit de voter publiquement pour continuer le jeu, mettant potentiellement la vie des autres en danger. Cette nouvelle règle, apparemment démocratique, renforce la critique sociale de la série : « l’élite pousse constamment les pauvres à s’affronter ».

Un vote pour la survie

Cette expansion du système de vote donne à « Squid Game » une dimension encore plus réaliste et perturbante. Les participants votent littéralement pour leur survie, poussés à leurs limites par l’horreur, la traumatisme, l’épuisement, la faim et l’endettement. Pour certains, aucune somme d’argent ne vaut une vie, mais tous ne partagent pas ce point de vue.

Certains sont motivés par la cupidité, d’autres par la peur ou par le sentiment qu’ils ont déjà trop investi pour abandonner maintenant. Les véritables antagonistes sont cependant ceux qui les ont placés dans cette situation désespérée. La séquence de vote qui suit chaque jeu est à la fois terrifiante et émouvante, car elle révèle les failles et les contradictions de la nature humaine.

La saison 2 de la série Squid Game est désormais disponible en streaming sur Netflix.