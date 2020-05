Square Enix ne présentera pas ses nouveautés avec une conférence numérique

Pas de conférence au format numérique cet été pour l'éditeur japonais Square Enix.

Si Square Enix avait examiné diverses possibilités pour remplacer sa conférence E3 2020, la pandémie de Covid-19 et la difficulté à se préparer à temps ont eu raison d’une potentielle prise de parole comme d’autres éditeurs et studios. Néanmoins, cela ne va pas empêcher la société présidée par Yosuke Matsuda de dévoiler ses prochains jeux (la première création de Luminous Productions ? Final Fantasy 7 Remake Partie 2 ? Final Fantasy 16 ? Dragon Quest XII ? Dragon Quest Dai ?) et donner de nouvelles informations sur les titres de son catalogue (Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Bravely Default 2, Marvel’s Avengers, Outriders, Babylon’s Fall, NieR Replicant ver.1.22474487139) par l’intermédiaire du Summer Game Fest, mais également lors des événements en ligne de Sony et Microsoft.

Square Enix peut remercier le mobile et les MMO

Malgré la faiblesse de son calendrier sur consoles et PC (Dragon Quest XI S, Romancing SaGa 3, Kingdom Hearts 3 ReMind, Life is Strange 2), ce qui a d’ailleurs engendré une perte opérationnelle de 50 millions d’euros, l’éditeur japonais Square Enix a battu ses attentes et s’est même offert le second plus gros chiffre d’affaires de son histoire, tandis que ses bénéfices n’étaient pas loin de faire aussi bien (2,2 milliards d’euros de CA, 282 millions d’euros de bénéfice opérationnel et 184 millions d’euros de bénéfice net).

L’année fiscale de Square Enix a été sauvée par les MMO (164 millions de résultat opérationnel) et le jeu mobile (190 millions de résultat opérationnel). Les dirigeants de la firme japonaise peuvent dire merci à des titres comme Romancing SaGa Re;univerSe, Dragon Quest Walk, Final Fantasy XIV et Dragon Quest X. Si le coronavirus menace toujours l’avenir des sociétés de l’industrie vidéoludique, Square Enix espère stabiliser ses résultats annuels (2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et ses bénéfices opérationnels (400 millions d’euros) avec l’aide des ventes numériques, la promotion du jeu-service et des titres pour les plateformes cloud gaming.