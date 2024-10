Spotify diversifie son offre française avec des livres audio

Le groupe suédois prépare son entrée sur le marché du livre audio avec une offre initiale de 15 000 titres en France, espérant rivaliser avec des géants comme Amazon, Audible, Storytel et Nextory. Pensez-vous qu'il réussira à faire sa place ?

Tl;dr Spotify lance une offre de livres audio en France et au Benelux.

Le service propose 15 000 titres en français et concurrence Amazon, Audible, Storytel et Nextory.

Les abonnés premium ont droit à 12 heures d’écoute de livres audio par mois.

Spotify investit le marché du livre audio

Le groupe suédois Spotify, leader mondial du streaming musical, a annoncé le 14 octobre 2024, l’arrivée en France et dans les pays du Benelux de son service d’écoute de livres audio. Cette nouvelle offre a pour ambition de rivaliser avec les géants tels qu’Amazon, Audible, Storytel et même Nextory.

Un catalogue riche pour séduire les francophones

En entrant sur ce nouveau marché, Spotify propose un catalogue initial de 15 000 titres en français. Le service affiche également 15 000 titres en néerlandais et plus de 200 000 titres majoritairement en anglais. Cette offre diversifiée vise à attirer les 246 millions d’abonnés de la plateforme, principalement amateurs de musique et de podcasts.

Un service déjà apprécié outre-Atlantique

Le géant suédois a déjà testé ce service au Canada, où l’écoute de livres en français connaît une croissance rapide depuis son lancement en avril. Selon Spotify, cette tendance devrait se confirmer avec le déploiement du service dans l’hexagone et les autres pays d’Europe de l’Ouest.

Un accès privilégié pour les abonnés premium

Les abonnés premium de Spotify, qui paient 11,12 euros par mois, bénéficieront de 12 heures d’écoute de livres audio par mois. Dans les pays où ce service est déjà disponible, la plupart des abonnés s’en contentent, avec une moyenne d’écoute de cinq heures. Pour ceux désireux de prolonger leur expérience d’écoute, des heures supplémentaires peuvent être achetées.

« Je pense que le marché en France doit encore ne serait-ce que prendre la mesure de ce qu’est son plein potentiel », a déclaré David Kaefer, directeur de la division livres audio chez Spotify, lors d’une conférence de presse à Paris.

Notons que Hachette Livre (via sa filiale Audiolib), Editis (Lizzie) et Madrigall seront parmi les fournisseurs de livres audio, bien que les conditions commerciales restent pour l’instant confidentielles.