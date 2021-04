Sony veut se (re)lancer sur le marché des jeux mobiles, entre portages et nouvelles licences

Si Sony est très actif sur le marché du jeu vidéo avec PlayStation, le géant japonais aurait beaucoup à gagner sur le marché du jeu vidéo mobile. Et c'est précisément ce qu'il entend réaliser.

Sony est un acteur incontournable du marché du jeu vidéo. Par l’intermédiaire de PlayStation. Cela étant dit, le géant japonais est presque totalement absent du jeu vidéo sur mobile, qui fait pourtant chaque trimestre davantage d’émules. Une situation à laquelle la multinationale entend bien remédier en faisant appel à ses licences les plus populaires et pourquoi pas à de nouvelles créations.

Sony prépare une nouvelle grosse stratégie pour le jeu mobile

Sony ne compte finalement pas énormément de licences de jeux vidéo PlayStation en son nom, si l’on enlève les Uncharted, The Last of Us ou God of War, mais cela pourrait changer bientôt. Eurogamer a remarqué que Sony est actuellement à la recherche d’un cadre pour PlayStation Studios qui se concentrerait sur le portage des “licences les plus populaires” de PlayStation sur mobile. Bien que l’offre d’emploi ne mentionne ni titres précis ni date, ce nouveau Directeur du mobile aidera à mettre sur pied une stratégie sur trois à cinq ans.

Autour notamment de portages de ses licences les plus populaires

Le géant japonais a un long passé à tenter de faire fusionner sa marque PlayStation avec des smartphones, sans grand succès malheureusement. Mis à part certains jeux, le plus gros effort reconnu de Sony serait certainement le Xperia Play, un “smartphone PlayStation” qui était bien en avance sur son temps – quand on voit ce que donne aujourd’hui le ASUS ROG Phone 5 par exemple – et qui fut un échec commercial. Le nom PlayStation Mobile est d’ailleurs davantage associé à des portages PC comme Horizon Zero Dawn.

Il n’est en tous les cas pas difficile de comprendre pourquoi Sony s’intéresse aujourd’hui aux jeux vidéo sur mobile. Le géant japonais pourrait porter la marque PlayStation sur un public bien plus large et, évidemment, récupérer les revenus des achats intégrés. Des titres comme Fortnite, PUBG et Roblox connaissent un énorme succès auprès des joueurs sur mobile. Le défi, cependant, reste de proposer une stratégie cohérente et réussie. Les jeux en eux-mêmes doivent s’avoir s’adapter au format mobile sans pour autant perdre ce qui les rend spéciaux sur console. Il faudra absolument éviter le simple portage qui n’apporte rien et les applications qui ne semblent là que pour soutirer de l’argent aux joueurs. À suivre !