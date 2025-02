Sony relie ses caméras aux services cloud populaires pour une gestion photo simplifiée

Les photographes peuvent désormais transférer instantanément leurs photos vers Google Drive et Lightroom grâce à l'option cloud de Sony.

Tl;dr Sony a mis à jour sa plateforme Creators’ Cloud pour permettre l’envoi direct des images vers Google Drive et Lightroom.

La fonctionnalité est compatible avec les caméras récentes de Sony et l’application Creators’ Cloud.

Les utilisateurs bénéficient de plusieurs options de stockage, gratuites ou payantes, pour s’adapter à leurs besoins.

Une nouvelle fonctionnalité pratique pour les photographes

Avec cette mise à jour, Sony facilite l’intégration de ses appareils photo à des outils populaires de stockage et de traitement d’images. Désormais, les utilisateurs peuvent télécharger leurs photos directement depuis leur caméra Sony vers Google Drive ou Adobe Lightroom via la plateforme Creators’ Cloud. L’intégration avec Google Drive permet un stockage sécurisé et un partage facile des images, tandis que Lightroom offre des possibilités de traitement presque immédiates, idéal pour les éditeurs à distance ou les photographes professionnels.

Compatibilité avec les caméras Sony récentes

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour les caméras Sony les plus récentes, telles que la FX3, FX30, A1, ZV-E10 II et A9 III. Ces appareils sont équipés de la capacité de télécharger des images via Wi-Fi ou l’application Sony Creators’ App. Cela permet une grande flexibilité pour les utilisateurs qui souhaitent intégrer les photos dans leur flux de travail sans avoir à les transférer manuellement via un ordinateur. L’application mobile est compatible avec Android, iOS et iPadOS, assurant une couverture large des plateformes.

La sauvegarde et la redondance au cœur de la mise à jour

Les images sont d’abord téléchargées sur le stockage cloud de Sony avant d’être envoyées vers Google Drive ou Lightroom. Cette étape garantit une redondance supplémentaire, permettant de sécuriser les photos avant leur transfert vers d’autres services de stockage. Pour les photographes qui utilisent déjà d’autres solutions de cloud comme Google Drive ou Lightroom, cette fonctionnalité améliore leur flux de travail en intégrant leurs outils préférés tout en restant connecté à l’écosystème Sony.

Des options de stockage et des abonnements flexibles

Sony propose plusieurs options de stockage sur sa plateforme Creators’ Cloud. Les utilisateurs bénéficient de 5 Go de stockage gratuit, et jusqu’à 25 Go si l’utilisateur possède une caméra Sony. Pour ceux qui nécessitent plus d’espace, deux niveaux premium sont disponibles : 100 Go pour 4,99 dollars par mois (ou 59,88 dollars par an) et 500 Go pour 9,99 dollars par mois (ou 119,88 dollars par an). Cette flexibilité permet aux photographes de choisir l’abonnement qui correspond le mieux à leurs besoins en fonction de la quantité de photos qu’ils prévoient de stocker et transférer.

Une gestion améliorée des transferts d’images

Sony a également intégré une fonction de transfert différentiel dans l’application Creators’ App. Cette option permet de transférer uniquement les photos nouvelles ou non encore transférées, ce qui optimise l’efficacité et réduit la consommation de données. De plus, la mise à jour apporte des options de contrôle avancées, permettant aux utilisateurs de caméras sélectionnées d’ajuster les réglages de l’appareil directement depuis un smartphone ou une tablette connectée, rendant l’utilisation encore plus flexible et pratique pour les photographes en déplacement.