Sony Alpha 1 II : la caméra tout-en-un pour les professionnels

Avec l’Alpha 1 II, Sony offre une caméra à la pointe de l’innovation pour exceller dans toutes les disciplines visuelles.

Tl;dr L’Alpha 1 II allie une résolution exceptionnelle, une rafale rapide à 30 ips et une IA sophistiquée pour une reconnaissance automatique des sujets.

Elle offre une stabilisation améliorée et peut filmer en 8K 30p ou 4K 120p avec des outils innovants pour une production fluide.

Un design optimisé et une connectivité rapide facilitent les workflows professionnels.

Une combinaison puissante de résolution, vitesse et IA

L’Alpha 1 II de Sony repose sur un capteur plein format Exmor RS de 50,1 MP, offrant une résolution exceptionnelle et une large plage dynamique. Associé au processeur BIONZ XR et à une unité de traitement IA dédiée, ce modèle excelle dans la reconnaissance en temps réel des sujets. Sa capacité à capturer des images en rafale sans blackout à 30 ips, avec suivi AF/AE calculé 120 fois par seconde, garantit des performances idéales pour les actions rapides. De plus, son mode « Auto » révolutionne la reconnaissance automatique des sujets, facilitant son utilisation dans diverses situations.

Des performances vidéo avancées

Capable de filmer en 8K 30p avec une profondeur de couleur 10 bits 4:2:2, l’Alpha 1 II répond également aux besoins des vidéastes grâce à sa stabilisation optique améliorée jusqu’à 8,5 stops. Il introduit un mode actif dynamique pour une meilleure stabilité lors des enregistrements vidéo et prend en charge des outils comme la compensation de focus breathing et le transfert de LUTs personnalisées. Les algorithmes mis à jour réduisent le bruit ISO tout en préservant les détails, faisant de cette caméra un atout essentiel pour les productions exigeantes.

Une ergonomie repensée pour une meilleure expérience utilisateur

Les améliorations ergonomiques incluent un écran LCD multi-angle de 3,2 pouces, une poignée inspirée de l’Alpha 9 III et un bouton personnalisable supplémentaire « C5 ». La caméra est compatible avec la poignée verticale VG-C5x pour plus de confort et d’autonomie. Côté connectivité, l’intégration du 2.5GBASE-T pour les transferts LAN filaires et la compatibilité avec des solutions 5G renforcent l’efficacité des workflows professionnels. De plus, le service « Creators’ Cloud » permet une sauvegarde automatique sur Adobe Lightroom ou Google Drive.

Écologie et accessoirisation au rendez-vous

Avec un packaging éco-conçu à base de matériaux recyclés et naturels, l’Alpha 1 II s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement. Les accessoires incluent un chargeur double BC-ZD1 et un œilleton en mousse profonde pour plus de confort. Disponible dès décembre 2024 au prix de 6499,99 dollars, ce modèle est un investissement clé pour les professionnels en quête d’innovation, de fiabilité et de durabilité.