Sony Interactive Entertainment rachète le studio Firewalk

Firewalk Studios rejoint les PlayStation Studios de l'éditeur japonais Sony.

L’acquisition de Firewalk Studios par Sony Interactive Entertainment est annoncé pratiquement deux ans après la mise en place d’un partenariat pour créer un jeu original et multijoueur en exclusivité sur PS5. Fort d’un effectif de près de 150 personnes, Firewalk Studios collaborera avec des équipes de développement de classe mondiale, dont Bungie et Haven Interactive Studios, afin de définir la ligne éditoriale des jeux-services pour les consoles PlayStation.

We're delighted to share that Firewalk is joining @PlayStation Studios! It's an honor to become part of such a talented community of developers and begin the next chapter in our studio's journey. https://t.co/cXHOEgNI0o

— Firewalk Studios (@FirewalkStudios) April 20, 2023