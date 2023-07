Sony annonce avoir vendu plus de 40 millions de PS5. Et la fin de l'année 2023 devrait être très intéressante.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que Sony franchisse un nouveau palier important pour la PlayStation 5. L’entreprise a confirmé avoir vendu plus de 40 millions de consoles depuis son lancement en novembre 2020. Cela représente environ 8 millions d’unités écoulées depuis le début de cette année 2023. Un chiffre qui ne fait pas mieux que les vacances de fin d’année dernière, évidemment, Sony avait alors écoulé pas moins de 7,1 millions de PS5 en un trimestre. Ceci étant dit, le géant japonais indique que le stock est à présent bien garni et qu’il répond à la demande. Autrement dit, vous ne devriez pas avoir à attendre de restock chez votre revendeur préféré.

La PS5 avait franchi la barre symbolique des 10 millions d’unités vendues durant ses huit premiers mois d’exploitation. Cependant, elle bénéficiait aussi d’un lancement pendant les vacances de fin d’année, alors même que la majorité des clients étaient coincés chez eux au début de la pandémie. Toujours est-il que la PS5 est devenue la console de Sony se vendant le plus rapidement. Le géant de la tech se rapproche désormais de ce rythme, même hors période de vacances.

L’entreprise avait écoulé plus de 117 millions de PS4 en début d’année 2022 et près de 157 millions de PS2 en 2013. Nintendo, de son côté, avait expédié presque 123 millions de Switch à la fin de l’année 2022. Ces chiffres ne sont pas très surprenants quand on connait les années supplémentaires de vente, mais ceux-ci suggèrent que Sony a encore énormément de temps pour venir éclipser ces records de tous les temps ainsi que ceux de la génération actuelle.

Et la fin de l’année 2023 devrait être très intéressante

La seule inconnue à ce stade est l’évolution de ce momentum. Une nouvelle console, qu’il s’agisse d’un simple redesign ou d’une vraie amélioration, n’est pas certaine de voir le jour dans un futur proche. Dans le même temps, le catalogue de jeux ne cesse de s’étoffer. Les jeux exclusifs à la PS5 sont plus nombreux, y compris avec les futurs blockbusters comme Spider-Man 2. Sony devrait aussi terminer l’année 2023 avec des accessoires à fort potentiel de vente avec le PlayStation VR2 et l’appareil de streaming Project Q. Il n’y a aucune garantie de voir Sony continuer de réaliser d’énormes ventes, mais les ingrédients semblent tous là pour signer une très belle année.