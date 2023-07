Spider-Man 2 : le symbiote de Venom prend le contrôle de la PS5 avec une édition limitée

Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games dévoilent une PS5 en édition limitée aux couleurs de Spider-Man 2.

Si les précommandes débuteront dès fin de la semaine prochaine aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal sur le PlayStation Direct et chez certains revendeurs, le lancement de la PS5 en édition limitée aux couleurs de Spider-Man 2 est planifié pour la rentrée, soit quelques semaines avant la sortie des nouvelles aventures de Peter Parker et Miles Morales. Celle-ci sera d’ailleurs accompagnée d’une manette en édition limitée ainsi qu’une version numérique de Spider-Man 2 et ses bonus de précommande.

Une PS5 en édition limitée aux couleurs de Spider-Man 2

Andrea Perez, vice-présidente senior du département Brand, Product and Services Marketing de Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

La menace de Venom et du symbiote sera l’un des défis les plus redoutables auxquels nos deux “Spider-Men” seront confrontés dans Spider-Man 2. C’est pourquoi nous avons voulu refléter l’intensité du symbiote et sa capacité de transformation et de puissance avec un design de prise de contrôle pour la PS5, mais également la manette sans fil DualSense. La face avant de la console montre les tentacules du symbiote se rapprochant agressivement de l’icône de Spider-Man, menaçant de consommer le dernier morceau de rouge qui brille encore à l’intérieur de la console. Le symbiote s’est complètement fixé au dos de la console PS5, où l’on peut voir l’icône blanche de Spider-Man, issue de l’Advanced Suit d’Insomniac Games. Sur la manette sans fil DualSense, on peut voir une plus grande partie de la manette recouverte par le symbiote.

Jacinda Chew, directrice artistique senior chez Insomniac Games, a ajouté :

Le design de cette PS5 en édition limitée a été inspiré par le symbiote de Spider-Man 2 qui prend le contrôle de la console et de la manette, mais on peut toujours voir le rouge sous-jacent sous les vrilles. Cela représente les différentes façons dont les joueurs vivront la prise de contrôle du symbiote dans Spider-Man 2. Il s’agit d’une lutte constante pour la domination, qu’elle soit interne ou externe, et dont l’issue n’est pas certaine.

Des accessoires aux couleurs de Spider-Man 2 pour la PS5

Pour les joueurs qui possèdent déjà une PS5, il sera possible d’acheter séparément la manette en édition limitée ainsi que les faceplates de la PS5 aux couleurs de Spider-Man 2 en édition limitée à partir de septembre prochain.