Spider-Man 2 : en plus de Manhattan, Insomniac Games ajoute le Queens et Brooklyn

La carte de Spider-Man 2 sera deux fois plus grande que celle des précédents jeux du studio américain Insomniac Games.

Bryan Intihar, directeur créatif d’Insomniac Games, a déclaré dans une interview accordée au magazine japonais Famitsu que de nouveaux lieux ont été intégrés à Spider-Man 2 afin de garantir une nouvelle expérience immersive dans l’univers de l’homme-araignée :

Nous avons ajouté le Queens et Brooklyn à la carte de Spider-Man 2, ce qui signifie que celle-ci est deux fois plus grande que celle des précédents jeux. Comme ces deux quartiers sont plus petits et plus résidentiels, je pense que vous les trouverez différents de Manhattan. Nous avons préparé des situations inattendues, comme une bataille sur le fleuve entre les deux villes, et j’espère que les joueurs les apprécieront.

Le game director Ryan Smith a aussi confirmé que les joueurs pourront passer librement de Peter Parker à Miles Morales lorsqu’ils exploreront le monde ouvert de Spider-Man 2, bien qu’il y ait quelques situations pendant les missions de l’histoire principale où il faudra contrôler un personnage en particulier :

Il y a des choses qui sont exclusives à un personnage spécifique en fonction du contenu, mais nous préparons également du contenu qui vous permettra d’incarner le personnage de votre choix. Bien qu’ils soient tous les deux Spider-Man et qu’ils aient des points communs, Miles est plus rapide que Peter, et ils ont chacun leurs particularités.

Un ton plus sombre pour Spider-Man 2

Spider-Man 2 d’Insomniac Games proposera une histoire mature, mais ne perdra pas les fans de la licence avec un contenu exclusivement adulte :

Qu’il s’agisse de Kraven – que nous avons confirmé dans un trailer inédit – et évidemment, Venom, que nous avons montré aux fans lorsque nous avons annoncé Spider-Man 2 pour la première fois, et maintenant le Symbiote qui est lié à Peter, il y aura naturellement des éléments plus obscurs dans l’histoire. Il s’agit simplement de respecter ces personnages et ce qu’ils apportent à l’expérience globale. Nous avons beaucoup parlé du fait que nos jeux – qu’il s’agisse de Spider Man ou de Miles Morales – ont toujours du cœur et de l’humour. Il s’agit de trouver l’équilibre entre les thèmes et les personnages les plus sombres, mais aussi d’offrir une histoire très humaine où il y a beaucoup de cœur et d’humour… Je pense que c’est ce qui a été le plus difficile. Mais je pense que nous avons trouvé ce bel équilibre en fin de compte.

Pour mémoire, Spider-Man 2 sortira sur PS5 à l’automne prochain.