Spider-Man 2 : la grande chasse de Kraven débute

Kraven et ses chasseurs sont à la poursuite du docteur Curtis "Curt" Connors, alias le Lézard, tandis que les Spider-Men de la Terre-1048, à savoir Peter Parker et Miles Morales, doivent les arrêter.

Aaron Jason Espinoza, responsable principal de la communauté chez Insomniac Games, explique comment Spider-Man 2 va permettre aux joueurs de jongler entre Peter Parker et Miles Morales :

Cette suite comporte non pas un mais deux super-héros jouables. Miles Morales est de retour aux côtés de Peter Parker dans Spider-Man 2 et jouera un rôle essentiel dans notre histoire. Entre les nouvelles compétences de symbiote de Peter et les nouveaux pouvoirs bioélectriques bleutés de Miles, chaque Spider-Man possède des aptitudes uniques pouvant être améliorées à l’aide d’un tout nouvel arbre de compétences individuel. Puisque nos héros partagent leur technologie et s’entraînent ensemble, nous avons également inclus un arbre de compétences partagé offrant des améliorations parallèles aux deux protagonistes. Vous passerez d’un Spider-Man à l’autre à divers moments de l’histoire de Spider-Man 2. Nous espérons que les joueurs se délecteront des phases de collaboration et de nos enchaînements emblématiques, tout en découvrant l’histoire à travers les yeux des deux Spider-Man.

’Marvel’s Spider-Man 2’ swings onto PS5 in Fall 2023! 🕷🕸 Check out the latest gameplay seen during the PlayStation Showcase and read the highlights now: https://t.co/Dbpy87BEtZ #SpiderMan2PS5 #BeGreaterTogether pic.twitter.com/c1mfDtVaNf — Marvel Games (@MarvelGames) May 24, 2023

Il est également revenu en détail sur les nouvelles compétences de Peter Parker et Miles Morales :

Les joueurs peuvent aborder les combats de manière furtive ou explosive, voire une combinaison des deux. Quelle que soit votre approche, vous aurez accès à de nouveaux gadgets et à de nouvelles compétences convenant à tous styles de jeu. Un des nouveaux gadgets que nous apprécions particulièrement n’est autre que le Filin de toile, qui offre une nouvelle manière de vous faufiler à travers l’environnement pour devancer vos ennemis. Lancez une toile au-dessus de quelques chasseurs et observez Spider-Man effectuer une double élimination… une première dans notre adaptation vidéoludique de Spider-Man ! Tout comme son mentor avant lui, Miles Morales possède de nouvelles compétences et de nouveaux gadgets. En ce qui concerne les gadgets, nous vous avons présenté l’Attrape-toile, qui attire les ennemis dans un coin isolé. Ainsi, Miles peut enchaîner avec l’une de ses nouvelles compétences, la Frappe-éclair, pour frapper le sol et électrifier un groupe d’ennemis. Vous avez également eu un aperçu de la compétence Éclair en chaîne, qui électrocute les ennemis dans sa zone d’effet.

Kraven débarque dans Spider-Man 2

Adversaire de Miles Morales et Peter Parker, tout comme Venom, dans Spider-Man 2, Kraven est à la poursuite du Lézard de l’autre côté de l’East River, dans le Queens, l’un des nouveaux quartiers jouables et explorables dans ce nouvel opus.

Du gameplay de Spider-Man 2 en 4K

Les premières images de Spider-Man 2 mettent en évidence des environnements plus riches et plus détaillés que les précédents opus d’Insomniac Games et montrent comment les joueurs peuvent passer de Peter Parker à Miles Morales en un clin d’œil, tout en maîtrisant des compétences uniques et en affrontant de nouveaux méchants tels que Kraven le Chasseur et le Lézard.

Spider-Man 2 est toujours prévu exclusivement sur PS5 à l’automne prochain.