Sonic the Hedgehog : la suite du film est actée

Paramount Pictures et Sega ont donné leur accord pour lancer la production d'une suite du long-métrage Sonic the Hedgehog.

Le nouveau Sonic the Hedgehog avec Tails sera encore réalisé par Jeff Fowler, tandis que Pat Casey et Josh Miller s’occuperont du scénario. Dans l’immédiat, le film est seulement en cours de développement, et aucune décision n’a été prise concernant le casting ou la date de début de la production. Les producteurs et producteurs exécutifs seront respectivement Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara, Hajime Satomi, Haruki Satomi et Tim Miller. Pour mémoire, Sonic the Hedgehog au cinéma a engendré 300 millions de dollars de recettes, dont 100 millions rien que lors de son premier week-end d’exploitation.

Sonic en film, le pari réussi de Sega et Paramount Pictures

Basé sur la franchise vidéoludique de Sega, le premier film, sorti en février dernier, raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde qui décide d’élire la Terre comme sa nouvelle. Sonic (doublé par Ben Schwartz) et son nouveau meilleur ami Tom (incarné par James Marsden) font équipe pour défendre la planète contre le génie maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey) alors qu’il complote pour dominer le monde. Cette production familiale met également en vedette Tika Sumpter (The Nomads, Nobody’s Fool, The Pages). Disponible en VOD aux États-Unis, le long-métrage dédié a la mascotte de Sega débarquera en France le 24 juin prochain en Blu-ray.

Un trailer pour Sonic the Hedgehog