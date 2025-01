Sonic the Hedgehog 4 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le quatrième volet de la franchise Sonic the Hedgehog.

Tl;dr Un quatrième film Sonic the Hedgehog est en préparation.

Sonic the Hedgehog 4 devrait suivre un scénario impliquant une armée de Metal Sonics.

La sortie de Sonic the Hedgehog est prévue pour le 19 mars 2027.

Un nouveau Sonic au cinéma

Les fans de Sonic peuvent se réjouir : Paramount a annoncé la production du quatrième opus de la série cinématographique dédiée au célèbre hérisson bleu, Sonic the Hedgehog 4. La nouvelle est tombée alors que Sonic 3 n’avait pas encore atteint les salles obscures.

Que nous réserve Sonic 4 ?

Si peu d’informations ont été communiquées sur le quatrième volet, les fans ont déjà commencé à spéculer sur le scénario possible de Sonic 4. Selon « des indices, des rumeurs et des théories de fans », l’intrigue pourrait voir Sonic, Tails, Knuckles, Tom et Maddie combattre une armée de Metal Sonics. Amy Rose, un nouveau personnage introduit dans la scène post-générique de Sonic 3, pourrait rejoindre l’équipe dans cette nouvelle aventure.

Néanmoins, le retour de Robotnik, joué par Jim Carrey, n’est pas à exclure, malgré sa disparition apparente à la fin de Sonic 3. De plus, des « fuites d’art conceptuel de Sonic 3 » laissent entendre qu’une intrigue parallèle impliquant le voyage dans le temps ou un univers parallèle pourrait être explorée dans Sonic 4.

Qui seront les acteurs de Sonic 4 ?

Si la distribution officielle de Sonic 4 n’a pas encore été confirmée, plusieurs acteurs du troisième opus devraient reprendre leur rôle. Parmi eux, nous pourrions retrouver Ben Schwartz dans le rôle de Sonic, James Marsden et Tika Sumpter dans les rôles de Tom et Maddie Wachowski, Idris Elba en tant que Knuckles et Colleen O’Shaughnessey en tant que Tails.

Quand sortira Sonic 4 ?

Le rendez-vous est pris : Sonic the Hedgehog 4 arrivera dans nos salles de cinéma le 19 mars 2027 ! Un changement de saison pour la franchise, qui avait diffusé Sonic the Hedgehog 3 en décembre 2024.