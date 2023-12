Sonic the Hedgehog 3 : date de sortie, casting et histoire

Le hérisson noir Shadow sera le grand rival du célèbre hérisson bleu de Sega dans Sonic the Hedgehog 3.

Tl;dr Paramount Pictures confirme le troisième volet de Sonic en live-action.

Sonic the Hedgehog 3 va introduire Shadow

Sonic the Hedgehog 3 sortira le 20 décembre 2024.

Le casting d’origine sera de retour.

Sega accélère au cinéma avec Sonic

Après avoir fait sensation dans le monde du jeu vidéo, Sonic, le célèbre hérisson bleu, a fait une entrée remarquée dans le monde du cinéma. Malgré quelques faux pas initiaux, notamment le débat sur le “Sonic laid”, Paramount Pictures a réussi à créer une franchise à la fois appréciée par la critique et commercialement rentable. Le premier film Sonic the Hedgehog, sorti en février 2020, a reçu des critiques majoritairement positives avant de devenir l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps en Amérique du Nord. Cette réussite a conduit à une production rapide de Sonic the Hedgehog 2, sorti en avril 2022, où Sonic s’associe à son meilleur ami, Tails, pour arrêter le Dr Robotnik et son nouvel acolyte, Knuckles.

Sonic the Hedgehog 3 : ce que l’on sait

Après des mois de silence, les dernières nouvelles du projet révèlent un premier aperçu du nouveau personnage, Shadow. Une image BTS (behind the scenes) dévoilée par le réalisateur Jeff Fowler présente Shadow, l’adversaire de Sonic, debout à côté d’un clap de cinéma, bien que seules ses mains gantées et ses bottes soient visibles. Jeff Fowler en a également profité pour confirmer la sortie de Sonic 3 pour le 20 décembre 2024. Pour mémoire, l’annonce de Sonic the Hedgehog 3 est arrivée des mois avant la sortie du deuxième film. Compte tenu du délai rapide entre les deux premiers films, il est logique que le troisième opus ne prenne pas beaucoup plus de temps que les autres films.

Off and RUNNING.#SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/k8gpbV67Nq — Jeff Fowler (@fowltown) November 29, 2023

Le casting et l’histoire

Le casting de Sonic the Hedgehog 3 rassemblera de nouveau Ben Schwartz (Sonic, voix et capture de mouvement), James Marsden (Thomas Michael « Tom » Wachowski), Colleen O’Shaughnessey (Tails, voix et capture de mouvement), Tika Sumpter (Maddie Wachowski), Idris Elba (Knuckles, voix et capture de mouvement), Tom Butler (général Kenneth Walters), Adam Pally (Wade), Lee Majdoub (Agent Rock) et Jim Carrey (Dr Ivo « Eggman » Robotnik).

Concernant l’histoire de Sonic the Hedgehog 3, celle-ci va expliquer comment Sonic, Tails et Knuckles vont se retrouver à faire face à Shadow, un hérisson noir créé par le grand-père de Robotnik dans le cadre d’une expérience nommée “le Projet Shadow” :

Les choses vont de mal en pis lorsque le Dr Robotnik refait surface et récupère les Émeraudes du Chaos qui viennent de l’Émeraude Mère détruite et crée sa version robotique de Sonic, Metal Sonic, qui sera utilisée par le scientifique pour obtenir sa vengeance. En faisant équipe avec Shadow, lui et sa machine ont l’intention de vaincre le hérisson une fois pour toutes. À travers un portail dimensionnel, différentes créatures, Amy Rose et Big, se présentent pour aider Sonic et ses amis à arrêter Robotnik et l’empêcher de conquérir le monde.