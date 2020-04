Sonic : regardez les 8 premières minutes du film

Le film adapté du jeu vidéo de SEGA a établit des records dans les cinémas américains, mais la période d'exploitation étant écourtée à cause du nouveau coronavirus, il sort d'ores et déjà au format numérique. Une scène coupée avec Sonic bébé en profite pour apparaître.

Produit par Paramount Pictures, Sega Sammy Group et Original Film, Sonic, le film ne devait a priori pas rencontrer un grand succès, car comme d’autres avant lui il est adapté d’un jeu vidéo. Pour enfoncer le clou, un design peu flatteur du personnage avait crée une polémique lors de la diffusion de la première bande-annonce en avril dernier. Jeff Fowler, le réalisateur, a décidé de réagir face aux critiques sur les réseaux sociaux et a opté pour changer l’apparence du hérisson bleu. En conséquence, le film était repoussé à 2020. Le film a réalisé un énorme démarrage aux États-Unis en générant 57 millions de dollars de recettes aux USA en seulement trois jours, dépassant ainsi Pokémon Détective Pikachu sur la même période. Cependant, la pandémie du nouveau coronavirus ayant amené les cinémas à fermer les portes, la période d’exploitation en a fortement été écourtée. Qu’à cela ne tienne, le film sort d’ores et déjà au format numérique.

Un court extrait pour appâter

Autant battre le fer tant qu’il est encore chaud, a du se dire Paramount/Sega. Si la distribution est pour l’instant réservée aux seuls États-Unis, le film devrait débarquer sur les étals numériques français sous peu. Pour motiver les spectateurs à s’offrir une copie numérique, le distributeur a mis en ligne les 8 premières minutes du film, ainsi qu’une scène coupée (et seulement partiellement achevée en post-production) dans laquelle on peut voir Sonic bébé.

Une distribution sympathique

Sonic, le film est doublé par des acteurs de talent, au premier rang desquels on trouve Ben Schwartz (le génial personnage de Jean-Ralphio Saperstein dans Parks and Recreation) dans le rôle du hérisson bleu, James Marsden (Westworld) dans le rôle du shérif Tom et Jim Carrey dans le rôle du vil Dr. Ivo Robotnik.

Scène coupée