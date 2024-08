« Sonic 3, le film » : Keanu Reeves donne vie à un Shadow ténébreux dans un premier trailer

Jim Carrey retrouve son rôle de Robotnik !

TL;DR Le troisième film Sonic présente Shadow.

Shadow est doublé par Keanu Reeves, il cherche une revanche non spécifiée.

Le film sortira en salles le 25 décembre 2024.

Sonic 3, le film, l’arrivée de Shadow

Après l’immense succès du tout premier film Sonic et l’introduction du personnage de Knuckles, doublé par l’incontournable Idris Elba, dans le second film, nous découvrons aujourd’hui un tout nouveau protagoniste emblématique de la franchise vidéoludique.

Shadow, un personnage complexe

Doublé par Keanu Reeves, le célèbre John Wick à la voix rauque, ce troisième volet de la saga introduit Shadow, un alien façonné par la tragédie qui, assoiffé de vengeance, s’oppose à Sonic. Cependant, les amateurs aguerris du film Fast and Furious pourraient avancer que son réel problème est peut-être un manque flagrant de #famille.

Un nouvel enjeu dans la franchise

La bande-annonce de Sonic 3, le film révèle clairement la voie empruntée par cette suite. Sonic et Knuckles, autrefois adversaires, s’allient maintenant avec Tails pour former l’équipe Sonic. Face à la colère et le nihilisme de Shadow, ils se voient contraints de s’associer à Robotnik. Comme le dit si bien son doubleur, Keanu Reeves, la saga pourrait aisément nous gratifier d’un petit « Je vais avoir besoin d’une arme » interprété par Shadow.

Sur nos écrans le 25 décembre

Mesdames et messieurs, fans de la première heure ou néophytes de cet univers, n’oublions pas l’essentiel. Sonic 3, le film, véritable tourbillon d’actions, de surprises et d’humour, nous donne rendez-vous en salles le 25 décembre. Soyez prêts pour une nouvelle aventure à cent à l’heure avec notre hérisson bleu préféré et sa bande !