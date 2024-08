Week-end à Taipei : le film d’action de la rentrée avec des stars de Fast and Furious

Apollo Films et EuropaCorp dévoile une bande-annonce de Week-end à Taipei.

Tl;dr Week-end à Taipei se dévoile avec une bande-annonce.

Le film met en vedette Luke Evans, Sung Kang et Gwei Lun-Mei.

Week-end à Taipei est réalisé par George Huang et écrit par Luc Besson.

Le film sortira le 25 septembre 2024 au cinéma.

Week-end à Taipei, le nouveau film d’action d’EuropaCorp

Décrit comme un film d’action dans la lignée de Taken, Danny the dog et Le Transporteur, Week-end à Taipei va réunir deux vedettes de la saga Fast and Furious.

Un casting explosif

Week-end à Taipei met en scène John Lawlor, un agent de la DEA prêt à tout pour résoudre une affaire, et Joey Kang, un amour de jeunesse arraché par le crime et la corruption. Ces deux personnages, incarnés respectivement par Luke Evans et Sung Kang, vont se retrouver le temps… d’un week-end à Taipei.

La mise en scène est confiée à George Huang, connu pour son film How To Make a Monster, et le scénario est signé Luc Besson (Lucy, Valérian et la Cité des mille planètes, DogMan).

Un film d’action prometteur

La bande-annonce offre un aperçu des multiples scènes d’action qui ponctuent le film : combats à mains nues, fusillades et courses-poursuites en voiture. Sans oublier les moments plus intenses, comme le combat dans une cuisine où le personnage de Luke Evans fait un usage remarquable des couteaux et des casseroles, ou la fusillade dans un couloir d’hôtel qui rappelle les films Fast and Furious.

Les fans de la saga Fast and Furious seront ravis de retrouver l’action à grande vitesse qui a fait sa renommée, avec notamment des courses de voitures impliquant des bolides tels qu’une Ferrari rouge.