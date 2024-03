Silver Haze : un drame terre-à-terre et évocateur sur l’acte du pardon

Dans le film Silver Haze de Sacha Polak, avec Vicky Knight et Esmé Creed-Miles, le téléspectateur a l'impression de naviguer dans une vague d'émotion irréelle mais pourtant bien réelle.

Tl;dr Silver Haze est un film émotionnellement expressif mais à la narration parfois instable.

Le film suit l’histoire de Franky, une infirmière marquée par un traumatisme, qui trouve la guérison grâce à sa relation avec Florence.

Les aspects techniques du film sont magistralement exécutés, illustrant comment la colère et la guérison vont de pair.

Le film est porté par des motifs clairs et symboliques, bien que la narration puisse parfois sembler errer sans raison.

Un voyage émotionnel : Silver Haze

Silver Haze, du réalisateur Sacha Polak, nous plonge dans une vague d’émotions à la fois non-sensique et très réelle. Vicky Knight y incarne Franky, une infirmière aux prises avec les séquelles d’un incendie survenu 15 ans plus tôt. Sa vie est partagée entre son travail, les soins à sa mère alcoolique et une relation insatisfaisante avec son petit-ami. Tout bascule lorsqu’elle fait la rencontre de Florence, interprétée par Esmé Creed-Miles.

Une alchimie à l’écran

L’alchimie à l’écran entre Vicky Knight et Esmé Creed-Miles est indéniable. Leur amour naissant est présenté de manière crédible, évoluant au fil du récit avec des tensions latentes. Le film explore également les relations de Franky avec sa sœur Leah et la grand-mère de Florence, Alice, qui joue un rôle clé lors de la dégradation de la relation entre Franky et Florence.

La colère et la guérison

Silver Haze excelle dans la représentation de la colère et la guérison. Lorsque la relation entre Franky et Florence se détériore, Franky se tourne vers Alice, qui est en phase terminale d’un cancer. La seconde moitié du film révèle que l’histoire n’est pas celle de Florence, mais celle de Franky, qui poursuit son chemin de guérison malgré les obstacles.

Une réalisation magistrale

La réalisation de Silver Haze est magistrale, proposant des scènes mémorables grâce à une bande sonore percutante et une photographie époustouflante. La relation entre Franky et Florence est sublimée par ces aspects techniques, qui traduisent avec justesse leurs émotions.