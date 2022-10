Silent Hill f se dévoile dans un monde macabre et floral

Une ville rurale japonaise sombre, brumeuse et apparemment abandonnée sera à explorer dans Silent Hill f.

Écrit par le romancier et illustrateur Ryūkishi07 (Higurashi no Naku Koro ni, Umineko no Naku Koro ni et Kikonia no Naku Koro ni), célèbre pour ses visual novels traitant de meurtres mystérieux, d’horreur psychologique et de surnaturelle, Silent Hill f est une toute nouvelle histoire dans l’univers de la licence se déroulant dans le Japon des années 1960. Celle-ci proposera un monde à la fois beau et horrifiant.

Une bande-annonce pour Silent Hill f

Développé par le studio taïwanais NeoBards Entertainment sous la supervision du producteur Motoi Okamoto, Silent Hill f n’a pas de plateformes spécifiques ni de date de sortie pour le moment.