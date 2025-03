Si l’iPhone 17 Air se vend bien, des iPhone sans port et des produits Apple plus minces pourraient voir le jour

Si l'iPhone 17 Air rencontre un succès commercial, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'iPhone sans port et à des produits Apple plus minces et plus légers.

Dans l’univers technologique en constante évolution, l’iPhone 17 Air d’Apple fait l’objet de rumeurs. Selon le célèbre informateur Mark Gurman de Bloomberg, l’appareil conservera son port USB-C, malgré des spéculations sur une possible transition vers un iPhone sans port.

Le maintien du port USB-C

Apple aurait envisagé de supprimer complètement les ports de ce super-mince iPhone attendu plus tard cette année. Toutefois, la décision finale a été de conserver le support USB-C, probablement en raison de la législation de l’Union européenne sur les « chargeurs communs », qui impose le support de la charge USB-C pour tous les appareils mobiles.

Un nouveau design industriel

Le reste du téléphone devrait refléter « un nouveau design industriel qui accompagne la refonte de l’iOS de cette année« , se référant à iOS 19 et sa mise à jour majeure présumée de l’apparence du logiciel iPhone d’Apple.

Un avenir incertain

Il est important de noter que le succès de l’iPhone 17 Air sera étroitement surveillé par la direction d’Apple. La société a l’intention de réessayer de créer des iPhone sans ports et de transférer davantage de ses modèles vers cette approche plus mince si ce nouvel iPhone est un succès.

La conception sans port a été envisagée pour les iPhone plus anciens, avec les premières rumeurs apparaissant dès 2021. Cependant, avec l’iPhone 17 Air promettant de grands changements dans son apparence et sa sensation par rapport aux iPhone actuels, Apple semble plus proche que jamais de renoncer aux ports de ses téléphones.

Chargement sans fil

En cas de disparition des ports des iPhone, on peut s’attendre à une attention accrue sur le chargement sans fil, et en particulier sur la norme MagSafe d’Apple. Apple a mis à jour MagSafe pour iPhone pour la première fois depuis son lancement l’année dernière avec la série iPhone 16, augmentant la vitesse de charge de 15W à 25W, peut-être en préparation d’un éventuel modèle d’iPhone qui utiliserait exclusivement la charge sans fil.

Le nouvel iPhone 17 Air devrait arriver en septembre avec l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro et Pro Max. Tous ces modèles devraient toujours avoir des ports USB-C tandis qu’Apple évalue si les iPhone sans ports sont l’avenir, ou un rêve irréalisable.