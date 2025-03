Apple iPhone 17 Air : une batterie améliorée malgré un design ultra-fin ?

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'iPhone 17 Air : malgré son design ultra-fin, une amélioration considérable de la batterie est attendue, promettant une autonomie exceptionnelle.

Tl;dr Le premier smartphone pliable d’Apple pourrait coûter plus de 2000 $.

L’iPhone 17 Air pourrait utiliser les mêmes batteries haute densité que le smartphone pliable.

La finesse et l’autonomie de la batterie de l’iPhone 17 Air sont des défis de conception majeurs.

Le premier smartphone pliable d’Apple : un prix élevé pour une technologie innovante

L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment partagé ses attentes concernant le premier smartphone pliable d’Apple, suscitant l’intérêt du public. Le point qui a le plus attiré l’attention ? La fiche technique impressionnante du téléphone et son prix qui pourrait dépasser les 2000 $.

Une technologie de batterie partagée avec l’iPhone 17 Air

Un détail intéressant a été révélé par Kuo : pour atteindre une finesse de 4,5-4,8mm une fois ouvert, le premier smartphone pliable d’Apple utiliserait les mêmes cellules de batterie haute densité que l’ultra-mince iPhone 17 Air. Ce dernier, encore à l’étape de rumeur, est attendu dans six mois. Son nom définitif reste à confirmer, mais après l’annonce du nouvel iPad Air M3 et du MacBook Air M4 cette semaine, il semble qu’Apple reste fidèle à sa convention de nommage pour les appareils minces.

Quel impact sur l’autonomie de la batterie ?

L’adoption de cellules de batterie haute densité pour l’iPhone 17 Air est une bonne nouvelle pour ceux qui se demandent quelle sera l’autonomie d’un appareil aussi fin. Comme leur nom l’indique, ces cellules de batterie sont conçues pour stocker plus d’énergie dans le même espace que les batteries régulières. C’est un détail crucial pour les smartphones minces : chaque millimètre compte.

Contourner le problème de l’espace

La règle générale pour la technologie portable est que plus l’appareil est grand, plus on s’attend à une capacité de batterie importante. Cependant, avec les améliorations technologiques, cela devient moins évident. Prenez par exemple les premières smartwatches d’il y a une décennie et comparez-les aux modèles élégants que nous avons aujourd’hui. Le défi de concevoir un appareil aussi fin que l’iPhone 17 Air, supposé avoir une épaisseur de seulement 5,44 mm, est donc considérable.

Apple cherchera à exploiter toutes les possibilités pour maximiser l’autonomie de la batterie de l’iPhone 17 Air. Parmi les solutions envisagées, l’utilisation du modem C1 économe en énergie, la réduction du nombre de caméras à l’arrière à une seule et la suppression du tiroir de la carte SIM. Ces éléments devraient contribuer à une meilleure autonomie de la batterie que prévu. Cependant, nous ne saurons pas si elle est suffisante pour les utilisateurs intensifs avant le lancement du téléphone en septembre.