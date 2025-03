Apple dévoile le nouveau MacBook Air M4 à un prix réduit

Apple dévoile son nouveau modèle, le MacBook Air M4, et surprend en annonçant une baisse de prix.

Tl;dr Nouvelle mise à jour du MacBook Air avec le processeur M4.

Des performances améliorées et une baisse de prix.

Précommandes disponibles, livraison à partir du 12 mars.

Le MacBook Air s’offre une mise à jour

Apple révolutionne une fois de plus le monde de l’informatique avec sa dernière mise à jour du MacBook Air. Le géant de la technologie a intégré la tant attendue puce M4 à sa gamme de laptops légers. Malgré une nette amélioration des performances, le MacBook Air devient plus abordable avec une baisse de prix.

Un design revisité et des performances améliorées

Le nouveau MacBook Air se démarque par son design épuré et moderne, avec l’ajout d’une nouvelle couleur bleu ciel aux choix familiers de l’argent, du minuit et de la starlight. En outre, le modèle de base du M4 MacBook Air sera commercialisé à 999$, soit une réduction de 100$ par rapport au prix de départ précédent. Les précommandes ont débuté aujourd’hui et les machines seront disponibles à partir du 12 mars.

En termes de performance, Apple promet jusqu’à 18 heures d’autonomie et un support pour Apple Intelligence. Le M4 est équipé d’un CPU à 10 cœurs et d’un GPU pouvant aller jusqu’à 10 cœurs. Il supporte jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée, ce qui représente une belle avancée par rapport aux versions précédentes.

Des prix attractifs pour une machine haut de gamme

Les nouveaux prix sont sans doute l’aspect le plus excitant de l’annonce d’aujourd’hui. Le M4 Air 13 pouces débutera à 999$, ou 899$ pour les acheteurs dans le secteur de l’éducation, tandis que le modèle 15 pouces commencera à 1 199$, ou 1 099$ pour l’éducation. Une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de technologie.

Le MacBook Air M4 d’Apple offre des performances impressionnantes à un prix plus abordable. Une preuve supplémentaire que le géant de la technologie n’a pas fini de nous surprendre.