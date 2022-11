Sherlock Holmes : The Awakened, une aventure lovecraftienne angoissante

Sherlock et John Watson plonge dans la mythologie lovecraftienne avec Sherlock Holmes : The Awakened.

Développé par le studio ukrainien Frogwares, Sherlock Holmes : The Awakened est une aventure d’horreur policière où Cthulhu rencontre Sherlock Holmes. Le remake de Sherlock Holmes : La Nuit des Sacrifiés est la suite de l’histoire du jeune Sherlock Homes avec Sherlock et Watson qui entreprennent leur première grande affaire ensemble. Un culte obsédé par les dieux eldritchs agit dans l’ombre pour réaliser une prophétie qui changera le monde, et c’est au jeune duo de détectives de contrecarrer leurs plans. Cette approche créative s’intéresse aux événements horribles et bouleversants qui ont pu frapper les célèbres héros de l’auteur Sir Arthur Conan Doyle à un moment aussi crucial de leur vie et qui les ont façonnés pour en faire les personnages que nous connaissons tous.

Well Watson, looks like we have a mystery to solve. Screenshot from Sherlock Holmes The Awakened.#SherlockHolmes #SherlockHolmesTheAwakened pic.twitter.com/1ats31Vhyk — Sherlock Holmes The Awakened (@SHolmes_Games) November 21, 2022

Sergiy Oganesyan, directeur de la publication chez Frogwares, déclare :

Ces dernières semaines ont été très difficiles pour l’équipe sur le plan mental, avec toutes les frappes de missiles et de drones suicide qui ont frappé Kiev (…) Nous sommes désormais dans les derniers mois du développement. Avec environ 15 heures de jeu, notre recréation du Sherlock Homes de 2006 sera disponible en février ou en mars 2023 sur consoles et PC. Si toutefois nos vies ne sont pas encore plus bouleversées.

Une bande-annonce pour Sherlock Holmes : The Awakened

Plongez dans le traumatisme et la peur qui cimentent leur amitié pour de bon et dans les révélations qui brisent l’esprit de Sherlock pour créer le génie imparfait et hanté qu’il est destiné à être. Sorti à l’origine en 2006, The Awakened est un remake complet et une réécriture substantielle, reconstruit et redessiné depuis le début pour fonctionner avec le moteur graphique Unreal Engine 4.

Sherlock Holmes : The Awakened sortira dans le courant de l’année 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.