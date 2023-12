Séries à découvrir si vous êtes fan de Young Sheldon

Young Sheldon, célèbre spin-off de série télévisée, n'est pas le premier de son genre et il existe d'autres émissions similaires que les fans adoreraient. Quels sont donc ces autres shows similaires à ne pas manquer ?

Tl;dr Young Sheldon, spin-off très populaire de Big Bang Theory.

La série met en scène l’enfance du personnage Sheldon Cooper.

Plusieurs séries similaires sont disponibles pour les fans.

Les séries suggérées incluent The Big Bang Theory, Smart Guy, et Fuller House.

Le phénomène Young Sheldon

Depuis sa première en 2017, Young Sheldon, le spin-off de la populaire série Big Bang Theory, a su captiver le public. Mettant en scène l’enfance du personnage Sheldon Cooper, ce préquel a permis aux fans de comprendre comment Sheldon est devenu le personnage qu’il est dans The Big Bang Theory.

Les séries similaires à découvrir

Après la fin de la septième saison de Young Sheldon, de nombreuses alternatives s’offrent aux fans en quête d’une série similaire. Ces séries, empreintes d’humour et de situations comiques, mettent en scène des enfants précoces qui font rire le public.

Quelques suggestions pour les fans de Young Sheldon

Parmi les séries qui pourraient plaire aux fans de Young Sheldon, on retrouve The Big Bang Theory, série originelle qui a inspiré le spin-off. On y retrouve Sheldon Cooper adulte faisant régulièrement référence à son enfance. Smart Guy, qui met en scène un garçon de 10 ans surdoué, pourrait également plaire aux fans de Young Sheldon. Enfin, Fuller House, suite de la série Full House, met en scène Max, un enfant brillant qui rappelle Sheldon par son amour de l’ordre et de la propreté.