Sega n’a pas l’intention de produire des exclusivités pour Microsoft

Malgré une alliance stratégique pour exploiter les services de cloud computing Azure du géant américain Microsoft, l'initiative "Super Game" de Sega ne sera pas exclusif aux plateformes Xbox.

Le récent partenariat entre Microsoft et Sega a fait beaucoup parler, mais surtout fantasmer certains fans de la marque au X vert en s’imaginant des jeux exclusifs sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, sans compter les services Xbox Cloud Gaming et Xbox Game Pass. Alors que des folles rumeurs reviennent souvent sur un hypothétique rachat de Sega (aucunement crédible au vu de la santé financière actuelle et la protection du gouvernement japonais via le Foreign Exchange and Foreign Trade Act), l’éditeur japonais a fait savoir que ses prochains jeux next-gen ne seront pas des exclusivités pour les consoles de l’un des principaux membres des GAMAM.

Sega has clarified that its 'strategic alliance’ with Microsoft won’t see it release Xbox exclusives.https://t.co/pNFxEQzByt — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) November 20, 2021

“Nous avons déjà une relation commerciale très étroite avec Microsoft. Nous avons externalisé le développement de leurs titres à grande échelle et, en tant qu’éditeur tiers, nous fournissons une variété de titres. Lorsque nous avons annoncé le concept de Super Game, Microsoft a été sensible à cette vision et c’est ce qui a conduit à une alliance stratégique. À ce propos, nous ne parlons pas de fournir des jeux à Microsoft exclusivement, mais plutôt de développer Super Game qui sera livré au monde entier conjointement avec leur soutien technique“, clarifie un porte-parole de Sega.

“Super Game”, l’avenir du gaming chez Sega

L’initiative “Super Game” est une stratégie à moyen et long terme visant à créer un “titre mondial majeur” axé sur les piliers “mondial”, “en ligne”, “communauté” et “utilisation de la propriété intellectuelle”. Dans le dernier rapport annuel de la maison-mère, Sega Sammy a déclaré que les pontes envisageraient d’investir jusqu’à 900 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour mener à bien ses ambitions. Cet investissement pourrait être consacré non seulement à ses ressources internes de développement et aux jeux en cours de développement, mais aussi à l’acquisition d’autres sociétés.