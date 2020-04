Sea of Thieves va bientôt aborder Steam avec ses pirates

Le jeu de piraterie multijoueur de l'éditeur américain Microsoft sera disponible sur la boutique de Valve d'ici les prochaines semaines.

Jouable exclusivement sur Xbox One et PC via Windows 10 depuis deux ans, Sea of Thieves prépare désormais son arrivée sur Steam afin d’attirer un nouveau public. Après Gears of War, Halo ou Killer Instinct, Microsoft doit encore laisser une de ses licences partir chez la concurrence. La nouvelle production de Rare peut d’ailleurs compter sur son style graphique inspiré par le dessin animé et ses nombreux contenus, comme des extensions payantes ou des mises à jour régulières, pour renforcer sa communauté qui cumule déjà plus de 10 millions de joueurs actifs.

Are you a scoundrel looking to set sail on @Steam that isn't versed in the piratical pleasures of the Sea of Thieves? Well, set a course for our official website and have a read! We're always putting articles up over there, so there's plenty to peruse! 🏴‍☠️https://t.co/tOOKEZRbdE pic.twitter.com/UvewfRt51B — SeaOfThieves (@SeaOfThieves) April 2, 2020

Craig Dundan, directeur du studio Rare (Xbox Game Studios), s’enthousiasme de l’arrivée de nouveaux flibustiers grâce à Steam : “Dans Sea of Thieves, vous vivrez des aventures de pirates durant lesquelles vous ne saurez jamais ce qui vous attend à l’horizon. L’équipe continue de faire évoluer le jeu en ajoutant toujours plus de variété et de contenu pour que chaque nouveau voyage soit riche en surprises et satisfaisant à entreprendre et qu’il y ait toujours de nouveaux amis et de nouveaux ennemis à se faire en mer. Nous sommes ravis de voir arriver Sea of Thieves sur Steam et nous avons hâte d’accueillir cette nouvelle communauté.”

