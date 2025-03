Saw XI : d’après le scénariste, le film avorté aurait été le meilleur de la franchise

L'auteur du scénario de Saw XI dévoile que le film abandonné aurait pu être similaire au meilleur volet de la franchise.

Tl;dr Le scénariste Patrick Melton révèle que le Saw XI annulé aurait comporté un commentaire social opportun.

Le film a connu « zéro progrès » depuis le printemps 2024 en raison de conflits entre producteurs et Lionsgate.

Le succès de Saw X avait laissé présager une nouvelle direction prometteuse pour la franchise.

Le projet Saw XI en suspens

Patrick Melton, scénariste de la franchise, a dévoilé que Saw XI, dont l’annulation est annoncée, aurait dû comporter un commentaire social pertinent, à l’instar du Saw VI. Néanmoins, le film n’a connu « aucune avancée » depuis le printemps 2024, lorsque le script fut soumis par Melton et son partenaire d’écriture Marcus Dunstan. L’arrêt de la production serait dû à des dissensions entre les producteurs et Lionsgate, mettant ainsi un terme à la suite malgré le succès critique et commercial de Saw X.

Des conflits internes freinent la progression du film

Selon Melton, ces différends ont entravé l’avancée du film, indépendamment de toute problématique créative. En effet, les producteurs et Lionsgate ne semblent pas parvenir à s’accorder. Un rapport de mars 2025 suggère que la situation s’est considérablement détériorée, avec des sources affirmant que le projet est « totalement mort » et a été « 100% terminé » depuis « presque un an ».

Un impact sur la franchise Saw

Ces problèmes de production surviennent à un moment particulièrement malheureux pour la franchise. En effet, Saw X, réalisé par le vétéran de la franchise Kevin Greutert, avait pris une approche novatrice en se concentrant sur une période antérieure de la chronologie de John Kramer. Son succès avait indiqué une nouvelle direction prometteuse pour une série qui avait précédemment du mal à maintenir sa pertinence après de nombreuses suites.

L’annulation apparente de Saw XI soulève de sérieuses questions sur la viabilité à long terme de la franchise. À moins que les conflits de producteurs signalés ne soient résolus, il semble que le jeu de Jigsaw ait finalement atteint son terme. Dans l’attente d’une résolution, Saw X est actuellement disponible en streaming sur Starz.