Lionsgate conclut un pacte avec le diable : une startup IA

Runway obtiendra un accès illimité à l'ensemble de la bibliothèque de Lionsgate. Quels trésors cinématographiques pensez-vous qu'ils découvriront dans cette vaste collection?

Tl;dr Lionsgate s’associe avec la startup AI Runway pour intégrer l’IA dans la production et l’édition.

La décision pourrait permettre à Lionsgate d’économiser des « millions de dollars ».

Runway a été accusée d’utiliser illégalement du contenu pour entraîner ses systèmes d’IA.

Malgré les grèves de WGA et SAG-AFTRA, l’IA continue à s’introduire à Hollywood.

Une nouvelle ère technologique à Hollywood

Le domaine cinématographique est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère technologique. Lionsgate, le studio derrière les franchises John Wick et Hunger Games, s’est associé à la startup AI Runway, selon une information révélée en premier par le Wall Street Journal.

Un accord pour une production plus efficace

Cet accord donnera à Runway un accès à la bibliothèque de contenu de Lionsgate. En retour, Runway fournira à Lionsgate une nouvelle IA personnalisée qui sera utilisée dans la production et le montage. Michael Burns, vice-président de Lionsgate Studio, a exprimé ses craintes de voir son studio être dépassé par ses concurrents sans une telle avancée technologique. « Runway est un partenaire visionnaire de premier ordre qui nous aidera à utiliser l’IA pour développer des opportunités de création de contenu innovantes et rentables », a déclaré Burns. Selon lui, plusieurs réalisateurs sont déjà enthousiasmés par les applications potentielles de cette technologie dans leurs processus de pré-production et de post-production.

Des économies substantielles en perspective

En plus de l’aspect technologique, cet accord devrait permettre à Lionsgate de réaliser des économies significatives. Burns s’attend à ce que l’entreprise économise « des millions et des millions de dollars » grâce à cet accord. La question de savoir si ces économies se feront au détriment des salaires des créatifs reste une spéculation pour le moment.

Des accusations d’infraction au droit d’auteur

Cependant, l’arrivée de Runway à Hollywood n’est pas sans controverses. La startup a été accusée d’avoir utilisé illégalement du contenu pour entraîner ses systèmes d’IA. Selon un ancien employé, Runway aurait utilisé des vidéos YouTube de Disney, Netflix et de grands médias pour former son modèle Gen-3. Plusieurs artistes ont porté plainte contre Runway et d’autres entreprises similaires pour violation du droit d’auteur, une affaire qui est toujours en cours.