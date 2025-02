Avant Saw, James Wan a réalisé un film d’horreur fou que vous ne verrez probablement jamais

Avant de réaliser le célèbre film d'horreur "Saw", James Wan a créé un film d'horreur démentiel qui, malheureusement, a de fortes chances de ne jamais atteindre nos écrans.

Le mystère de « Stygian »

Les cinéphiles les plus fervents savent qu’il y a un plaisir inégalé à fouiller les origines de leurs réalisateurs préférés. Pourtant, l’accessibilité à ces premiers travaux cinématographiques peut être un défi. C’est le cas du premier film de James Wan, « Stygian », qui n’a jamais bénéficié d’une sortie officielle.

Une œuvre perdue

Produit en Australie vers l’an 2000 par la société Hybrid Films, « Stygian » est une réalisation conjointe de James Wan et Shannon Young. Ce dernier le décrit comme un « film d’action-fantasy ». Malgré la rareté des informations et des images disponibles, le film semble être un mélange audacieux entre le style de Rob Zombie et celui de Clive Barker. Pourtant, malgré l’intrigue alléchante et le mystère qui entoure le film, Wan et Young ont choisi de garder « Stygian » dans l’ombre.

Un choix délibéré

Malgré des recherches assidues, aucun commentaire officiel sur « Stygian » de la part de Wan ou Young n’a été recensé. On ne peut qu’émettre des suppositions sur les raisons de cette absence de diffusion. Une théorie répandue est que le film serait si décevant que ses créateurs ne jugent pas nécessaire de le diffuser. Cependant, l’absence de confirmation officielle n’a fait que renforcer l’attrait du public pour ce film presque perdu.

La fascination pour l’inconnu

Le caractère mystérieux de « Stygian » ne fait qu’attiser la curiosité des fans de cinéma, surtout ceux de l’horreur. Le film, bien qu’ayant peut-être des allures d’amateur, a été co-réalisé par une figure majeure du genre de l’horreur. De plus, certaines scènes du film rappellent l’esthétique horrifique de Wan. Il n’est donc pas surprenant que « Stygian » suscite un intérêt grandissant. Pour l’instant, « Stygian » existe dans une forme presque parfaite : celle des rêves (ou des cauchemars).