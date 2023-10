SANABI : un action-platformer à l’ambiance cyberpunk

Neowiz et Wonder Potion annoncent la fin de l'accès anticipé de SANABI.

Dans SANABI du studio sud-coréen Wonder Potion, les joueurs incarnent un vétéran légendaire à la retraite qui est appelé pour une dernière opération, afin de faire l’ascension d’une mégapole gouvernée par un conglomérat corrompu. Il a été choisi pour cette mission en raison de son bras prothétique à crochets et de sa capacité à manœuvrer et à vaincre rapidement ses ennemis. La mission consiste à traquer une entité mystérieuse connue sous le nom de “SANABI” et à découvrir des secrets d’entreprise cachés au plus profond de la ville.

Un trailer pour SANABI

Le bras prothétique à crochets du personnage principal sert à la fois de moyen de manœuvre rapide et de moyen d’éliminer rapidement vos adversaires. Grâce à leurs compétences légendaires, les joueurs sont capables de sauter par-dessus des falaises et des gratte-ciel, de se frayer un chemin à travers les balles et les pièges et de vaincre de puissants ennemis. Enfin, les joueurs rencontreront une brillante hackeuse et pilote de drone au cours de la mission. Mari peut ouvrir des portes verrouillées, révéler les faiblesses de l’ennemi et découvrir des informations cryptées.

Après plus d’un an d’accès anticipé, SANABI sera disponible en version complète sur Nintendo Switch et PC via Steam dès le 9 novembre prochain.