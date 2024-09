Samsung révolutionne ses téléviseurs OLED avec le « Quick Media Switching »

Le Quick Media Switching (QMS) de Samsung est une fonctionnalité HDMI 2.1 qui élimine les écrans noirs momentanés lors du changement de contenu avec des fréquences d'images différentes. En ajustant automatiquement le taux de rafraîchissement entre les vidéos, cette technologie rend la transition entre divers types de contenus, comme les films et les menus des applications de streaming, beaucoup plus fluide.

Tl;dr Les téléviseurs OLED phares de Samsung supportent maintenant le Quick Media Switching (QMS).

QMS permet de passer sans à-coups entre les taux de rafraîchissement de différents contenus.

Le QMS est actuellement accessible uniquement via un lecteur multimédia HDMI 2.1a compatible, comme l’Apple TV 4K.

La fonction QMS est disponible sur certains téléviseurs OLED de Samsung et LG, mais pas encore sur tous les appareils.

Le Quick Media Switching : une innovation discrète mais révolutionnaire

La technologie ne cesse de nous surprendre et de repousser les limites de l’innovation. Cette fois-ci, c’est Samsung qui fait parler d’elle avec une nouvelle fonctionnalité sur ses téléviseurs OLED phares : le Quick Media Switching, ou QMS.

Samsung QD-OLED TVs now support HDMI 2.1 QMS for seamless refresh rate switchinghttps://t.co/RHsgMbE1ga — FlatpanelsHD (@Flatpanels) September 12, 2024

QMS : une technologie invisible mais efficace

Le QMS, basé sur la conception HDMI 2.1a, est une fonctionnalité qui peut sembler rudimentaire à première vue. Pourtant, elle représente une véritable prouesse technologique. En effet, le QMS permet un passage fluide entre les taux de rafraîchissement de différents contenus, sans l’interruption désagréable d’un écran noir, souvent désigné sous le terme d' »HDMI bonk ».

Un passage en douceur entre les contenus

Grâce à la technologie QMS, le passage d’un contenu à l’autre se fait de manière presque imperceptible pour la plupart des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez passer d’une émission de télévision à 50 images par seconde à un film à 24 images par seconde sans le moindre à-coup. « Cette fonctionnalité est si avancée que vous ne remarquerez même pas qu’elle fonctionne », a déclaré un représentant de Samsung.

Compatibilité et disponibilité du QMS

À l’heure actuelle, le QMS n’est disponible que via un lecteur multimédia HDMI 2.1a compatible, tel que l’Apple TV 4K de 2022. De plus, la fonctionnalité QMS est actuellement uniquement accessible sur les téléviseurs OLED S95D et S95C de Samsung.

Il est également important de noter que la fonction QMS ne fonctionne pas lors du passage entre des contenus HDR et des contenus standard, mais uniquement entre différents taux de rafraîchissement. Enfin, l’avenir de cette technologie reste incertain, car il est encore flou si elle sera intégrée dans une gamme plus large de dongles de streaming, comme ceux parmi les meilleurs appareils Roku.