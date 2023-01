Samsung organisera son premier Galaxy Unpacked de 2023 le février

Samsung tiendra son premier Galaxy Unpacked de 2023 le 1er février. Le Galaxy S23 devrait y avoir tous les honneurs

Les rumeurs qui circulaient depuis quelque temps avaient donc vu juste. Samsung vient d’annoncer que son premier événement Galaxy Unpacked de cette année 2023 se tiendra le 1er février prochain, à 19 h, heure française. Et contrairement aux événements de l’année dernière, le géant sud-coréen est parfaitement à l’aise avec l’idée d’une présentation en physique. Les media ont été conviés au Masonic Auditorium de San Francisco. L’événement sera aussi retransmis en direct sur le site de Samsung.

Le fabricant asiatique n’a pas précisé ce à quoi il fallait s’attendre lors de cette présentation, mais son teasing, pas franchement subtil, d’un lancement de la gamme Galaxy S23, entre ce qui fait clairement penser à un triple module caméra sur l’invitation (voir l’image ci-dessus) et la nature de ses offres de précommandes. Les États-Uniens peuvent réserver les futurs appareils Galaxy dès le 1er février. Celles et ceux qui se sont inscrits pour réserver ce jour recevront un crédit de 50 $ à utiliser s’ils précommandent un appareil ou 100 $ s’ils en précommandent deux.

Le Galaxy S23 devrait y avoir tous les honneurs

Mais qu’aura donc à offrir ce Galaxy S23 ? Si l’on en croit les différentes fuites, le géant sud-coréen aurait décidé d’abandonner ses puces maison Exynos qu’il utilise fréquemment sur certains marchés (dont l’Europe) pour n’utiliser plus que des puces Snapdragon 8 Gen 2. Le S23 Ultra pourrait aussi embarquer un capteur principal de 200 MP en lieu et place du capteur de 108 MP embarqué dans le modèle de l’année dernière, avec des S23 et S23+ qui se “contenteront” de 50 MP. Bien que le design général ne change pas énormément, on pourrait voir arriver des améliorations au niveau de la caméra frontale, la messagerie d’urgence par satellite et pourquoi pas un écran aux bords plats sur la variante Ultra. Rendez-vous donc le 1er février !