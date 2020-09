Samsung dévoile son Galaxy S20 FE, plus abordable que le reste de la gamme

Samsung a décidé de passer la seconde en termes de smartphones depuis la reprise des activités post-Covid-19. Le géant sud-coréen dévoile un nouveau modèle de sa gamme Galaxy S20. Voici ce qu'il faut savoir de Galaxy S20 FE.

Contrairement aux deux Galaxy Unpacked précédents, celui auquel nous assistons aujourd’hui concerne un smartphone (relativement) abordable. Après plusieurs semaines de rumeurs et autres fuites, comme c’est très souvent le cas, voici donc la présentation officielle de ce Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE, de son petit nom). Et pour Samsung, le moment ne pouvait pas mieux tomber.

Samsung officialise son Galaxy S20 FE

Ce Galaxy S20 FE est un très savant mélange de premium et de milieu de gamme. On retrouve ainsi notamment la même puce Snapdragon 865 que celle de la série S20 originale mais seulement 6 Go de RAM contre les 12 “standard”. Son écran AMOLED Dynamic de 6,5 pouces offre un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz pour une résolution Full HD – comme le Note 20 -. 128 Go de stockage sont aussi de la partie, un stockage qui peut être porté à 1 To avec une carte microSD. Et si la taille de l”écran de ce S20 Fan Edition le place entre le S20 et le S20 Plus, l’appareil utilise la même batterie de 4 500 mAh que ce dernier.

Même le module caméra arrière est digne de ce que l’on peut retrouver sur un smartphone à 1 000€ de Samsung. Le S20 FE dispose d’un capteur grand-angle 12 MP avec ouverture à f/1,8, d’un autofocus dual-pixel, d’une stabilisation optique de l’image – ce qui devrait lui permettre de rivaliser avec certains appareils plus onéreux -. Le capteur principal est épaulé par un ultra grand angle de 12 MP à f/2,2, un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x (ou 30x en hybride Space Zoom) tandis qu’à l’avant on retrouve un capteur de 32 MP pour les selfies.

Un rapport qualité/prix impressionnant et une offre de précommande très intéressante

Et tous ces composants sont enfermés dans un châssis en polycarbonate décliné en six coloris très vifs : Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy et Cloud White. Ah, et il ne faut pas oublier non plus que ce S20 FE est compatible 5G. Le Galaxy S20 FE est disponible en précommande dès aujourd’hui et ce jusqu’au 1er octobre (23h59). Comptez 659€ pour la version 4G et 759€ pour la version compatible 5G. Si vous êtes intéressé(e), direction la page dédiée sur le site Samsung.

Pendant cette période, les acquéreurs d’un Galaxy S20 FE se verront offrir le Galaxy Fit2 Black, le nouveau bracelet connecté de Samsung. Offre valable sur le Samsung shop. Dans la limite des stocks disponibles. Le Galaxy S20 FE sera disponible dès le 2 octobre en France via le réseau de distribution de Samsung.

Ces dernières années, un tel smartphone aurait été baptisé Galaxy S20e ou Galaxy S20 Lite. Pas cette fois. Samsung ressort sa nomenclature “Fan Edition” introduite avec le Galaxy Note 7 – une version qui n’explosait pas sans raison – parce qu’elle n’a pas justement cette connotation “moins que”. Une décision très intéressante, tout à fait logique, finalement, quand on évalue la fiche technique de ce S20 FE et son tarif plusieurs centaines d’euros en-deçà des flagships de la gamme. Résultat de l’opération ? Un appareil qui saura répondre à nombre de besoins et convenir à davantage de budgets. Ce qui est extrêmement important pour Samsung actuellement.

Il s’agit là de venir combler le fossé entre le milieu de gamme, représenté par la série Galaxy A, et la famille plus haut de gamme des Galaxy S20. De quoi aussi être mieux perçu. Commercialiser des smartphones très onéreux durant une période aussi délicate que celle d’aujourd’hui est assez difficile à justifier auprès du grand public. Et cet appareil devrait se vendre, très vite et très bien.

Il ne faudra pas attendre longtemps avant que le paysage ne change, que le marché ne se remplisse. À commencer, peut-être, par l’iPhone 12, qui devrait lui aussi être compatible 5G. Toujours est-il que, sur le papier, Samsung semble avoir fabriqué là l’un des meilleurs smartphones Android à ce tarif. Vivement les premiers tests !