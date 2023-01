Samsung dévoile sa gamme de TV QD-OLED 2023, avec une luminosité en hausse.

Samsung avait lancé sa gamme de téléviseurs QD-OLED durant le Consumer Electronics Show (CES) de l’année dernière, promettant une luminosité plus élevée que sur les autres TV OLED, et notamment plus élevée que sur les TV de son grand concurrent LG. Ceci étant dit, le géant sud-coréen faisait à peine mieux que LG à ce moment-là, et hier, LG a dévoilé sa nouvelle gamme de TV OLED 2023, avec une luminosité en hausse de 70 % (maximum) et des pics qui peuvent atteindre les 1 800 nits. Quelle est la réponse de Samsung pour cette année ?

Samsung dévoile sa gamme de TV QD-OLED 2023

Aujourd’hui, la filiale dédiée aux écrans, Samsung Display, a annoncé sa gamme de TV QD-OLED 2023. Ces dalles pourront atteindre jusqu’à 2 000 nits de luminosité, faisant donc mieux, sur le papier tout du moins, que LG et approchant les performances proposées par les TV Mini-LED, si tant est que ces chiffres annoncés soient avérés, évidemment. Cette prouesse est obtenue grâce à une nouvelle dalle QD-OLED de Samsung Display qui utilise un nouveau matériau OLED “HyperEfficient EL” ainsi que l’intelligence artificielle de Samsung, IntelliSense. Ces téléviseurs seront aussi plus efficients et afficheront des couleurs plus précises, selon Samsung Display.

avec une luminosité en hausse

Comme à l’accoutumée, ces nouveaux TV seront disponibles dans une grande variété de tailles. Alors que le S95B de 2022 n’était proposé qu’en 55 et 65 pouces, vous pourrez cette fois choisir entre les variantes 49, 55, 65 et 77 pouces. La firme sud-coréenne n’a pas annoncé d’autres fonctionnalités (pour le moment), mais vous pouvez vous attendre à voire Tizen OS, HDR10+ (et pas le Dolby Vision), le tout avec Bixby, Alexa et SmartThings.

Les tarifs et dates de disponibilité n’ont pas encore été révélés, mais connaîtrons très certainement ces détails durant le CES 2023 dans quelques jours.