Les TV LG OLED de 2023 sont 70 % plus lumineuses

LG dévoile ses nouveaux TV OLED 2023 avec, pour certains, la fonction Brightness Booster Max.

Ce n’est pas une surprise de voir LG mettre à jour sa gamme de TV OLED pour 2023, mais vous pourriez apprécier particulièrement cette nouvelle cuvée si vous avez un salon particulièrement lumineux : les nouveaux modèles de LG disposent de la fonctionnalité Brightness Booster Max qui, sur certains TV G3, permet d’offrir une image jusqu’à 70 % plus lumineuse.

Les G3, C3 et Z3 embarquent un processeur a9 Gen 6 proposant un upscaling via IA, le HDR tone mapping et une amélioration de l’image basée sur les objets affichés. La puce permet aussi de délivrer un son surround 9.1.2 dans les haut-parleurs intégrés. Et en parlant de l’audio, LG contre Samsung avec la fonction WOW Orchestra qui utilise les haut-parleurs du TV pour venir en aide à la sortie de ses toutes nouvelles barres de son.

Les nouveaux TV OLED 2023 de la marque tournent aussi sous webOS 23, une version de l’interface qui propose bien moins de scrolling, notamment avec des “cartes rapides” pour accéder aux catégories comme la musique ou le sport. Les profils personnels, paramètres rapides personnalisables et précision des recommandations de recherche via IA permettent d’affiner votre expérience selon vos propres goûts, tandis que la compatibilité Matter vous offrira une intégration sans peine dans votre installation domotique.

Avec la fonction Brightness Booster Max

La gamme en elle-même est assez classique avec, cependant, quelques nouveautés. Les Z3 restent la référence, déclinés en 77 et 88 pouces, en 8K tous les deux. Les G3 sont, quant à eux, mieux pensés pour une fixation au mur. Disponibles de 55 à 97 pouces, mais l’augmentation de 70 % de la luminosité n’existe que sur les variantes 55, 65 et 77 pouces. Les modèles C3, eux, ne sont proposés qu’en 42 et 83 pouces, avec la luminosité “classique”.

La série A disparaît, LG faisant aujourd’hui de la série B3 sa nouvelle entrée de gamme en OLED. Celle-ci propose une puce a7 Gen 6, sans boost de la luminosité, mais avec 4K à 120 Hz et une dalle de 55, 65 ou 77 pouces. Tout à fait adaptée pour le jeu vidéo.

Comme c’est souvent le cas avec les lancements de TV LG, il faudra attendre pour connaître les tarifs et dates de disponibilité de ces nouveaux modèles OLED. Outre les G3 et cette augmentation de la luminosité générale, ce ne sont finalement là que des mises à jour assez mineures.