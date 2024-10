Saison 5 de Slow Horses : le retour prudent de Frank Harkness par Hugo Weaving

Hugo Weaving réagit prudemment au retour de Frank Harkness dans la saison 5 de Slow Horses.

Dans une récente interview, Hugo Weaving, qui incarne le méchant Frank Harkness dans Slow Horses, a laissé entendre qu’il pourrait revenir dans la cinquième saison. À la fin de la saison 4, nous avons assisté à la révélation que Frank est le père de River. Le destin de Frank reste néanmoins en suspens, puisqu’il a réussi à faire chanter le MI5 pour obtenir sa libération hors écran.

Weaving a suggéré aux fans de chercher des réponses dans le matériel source, c’est-à-dire les livres, où Harkness revient effectivement. L’acteur a exprimé son désir d’explorer la relation entre Harkness et son fils éloigné, River. « Je voudrais voir comment sa relation avec River se développe. Jack Lowden est un acteur fabuleux, et il donne à River une grande humanité. Ce fut un réel plaisir de travailler avec lui », a déclaré Weaving.

La saison 4 de Slow Horses se termine sur une note effrayante avec Frank loin d’avoir terminé son parcours. Avec la révélation que River est son fils biologique, il y a tant à explorer entre les deux. Il est improbable que la saison 4 soit la fin de l’arc narratif de Frank Harkness, puisque ce n’est certainement pas le cas dans les livres.

On en pense quoi ?

Frank, en tant que figure paternelle sinistre, a élevé de nombreux fils pour en faire des machines à tuer. Son effort pour recruter River est attendu et pourrait conduire à une source intéressante de conflit pour River. D’autre part, River, étant le seul fils qui se rebelle contre Frank, est quelque chose de très inattendu pour le méchant. Même si Frank semble aller s’éloigner pour un petit moment, les commentaires de Weaving confirment presque qu’il reviendra, et son retour sera très intense. La relation père-fils pourrait rendre les prochaines saisons de Slow Horses encore plus brutales que la saison 4.