Roku pourrait perdre 25 % de ses liquidités après le crash de la Silicon Valley Bank

L’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank met plus d’un quart des liquidités de Roku à risque. La société spécialisée dans le streaming avait 487 millions de dollars, soit 26 % de son cash, dans la Silicon Valley Bank (SVB), comme elle l’a déclaré dans un dossier déposé à la Securities and Exchange Commission (SEC). L’avenir de ces fonds reste très incertain, les autorités fédérales ayant pris le contrôle de l’institution financière : “Les dépôts de l’entreprise auprès de la SVB sont majoritairement non assurés”, écrit Roku dans son dossier. “À l’heure actuelle, l’entreprise ne sait pas ce qu’elle pourra récupérer de cette somme en dépôt à la SVB.”

Dans un communiqué publié récemment, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) déclarait qu’elle allait verser “aux dépositaires non assurés une avance dans les prochains jours” et que les “dépositaires assurés recevront un certificat de redressement judiciaire pour le montant restant de leurs fonds non assurés.” Mais il y a toujours une grande part d’incertitude quant à la durée de la procédure, et combien la société pourra effectivement récupérer de ces fonds non assurés.



Cependant, la situation de Roku est, à l’heure actuelle tout du moins, bien plus enviable que celle de nombreuses plus petites startups qui utilisaient la Silicon Valley Bank, et qui sont désormais dans l’incapacité de payer leurs factures et leurs employés.

Dans son dossier à la SEC, l’entreprise précisait avoir plus d’un milliard de dollars en cash dans de nombreuses autres banques. “Comme déclaré dans notre formulaire 8-K, nous nous attendons à ce que la capacité de Roku à rester opérationnel et à honorer ses obligations contractuelles ne soit pas impactée et nous avons toujours accès à 1,4 milliard de dollars en cash et équivalents qui sont répartis dans plusieurs grandes institutions financières”, déclarait un porte-parole de Roku dans un communiqué à Engadget.

La Silicon Valley Bank était une institution très peu connue encore récemment, mais elle avait noué des partenariats forts avec divers fondateurs de startups, lesquels représentaient la majorité de sa clientèle. Mais, comme Matt Levine de Bloomberg l’expliquait, le fait que la banque se reposait autant sur des actifs à taux fixe l’a aussi grandement exposée aux conditions qui ont conduit à cette situation, après que des capital-risqueurs influents ont appelé les fondateurs à retirer leurs fonds de l’établissement.

Roku n’est pas la seule société publique de la big tech à pouvoir perdre gros suite à l’effondrement de cette banque. Roblox avait 3 miliards de dollars déposés, environ 5 % de son cash, dans la SVB, déclarait la société à la SEC. “Peu importe la conclusion et le timing de tout cela, cette situation n’aura aucun impact sur les opérations quotidiennes de l’entreprise”, écrivait-elle dans son dossier. Le service vidéo Vimeo a, quant lui, déclaré avoir “moins de 250 000 $” dans la banque.