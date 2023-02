Comment faire le ménage sur la page d’accueil de votre Roku

L'écran d'accueil du service Roku peut facilement sembler surchargée. C'est le cas, après tout, avec des éléments qui ne vous intéressent pas nécessairement. Faire le ménage est pourtant simple.

Personne n’aime devoir composer avec quoi que ce soit d’imposé. Ceci est valable sur les apps et logiciels informatiques que nous utilisons. Surtout ceux que nous utilisons régulièrement. Le service de streaming Roku est très intéressant à bien des égards, mais il faut avouer que son interface est remplie d’éléments pour le moins inutile. Il est inutile de garder toutes ces chaînes et services que vous n’utilisez pas. Et il s’avère qu’il est facile de les faire disparaître.

Certaines apps et chaînes préinstallées peuvent être pratiques, cela vous évite un voyage sur le Roku Channel Store, pour vous laisser plonger directement dans vos films et séries du moment. Mais Roku ne vous connaît pas, il ne peut que deviner ce que l’utilisateur lambda peut vouloir sur son interface – et vous proposer ce qu’il veut que vous utilisiez, mais c’est une autre histoire -. Un appareil, et dans une moindre mesure une app, devrait être livré avec le moins de programmes préinstallés possible. Et si vous avez l’impression d’être noyé(e) sur l’écran d’accueil proposé par Roku, c’est peut-être parce qu’il n’est pas facile de faire le ménage. Mais c’est possible.

Supprimer une chaîne est assez facile, mais pas franchement intuitif. Il faut aller sur l’écran d’accueil de votre Roku, en appuyant sur le bouton Home. Ensuite, déplacez le curseur pour mettre en surbrillance la chaîne à faire disparaître. Appuyez sur le bouton (*) sur votre télécommande pour ouvrir le menu Options. De là, vous pouvez appuyer sur “Remove channel” puis confirmer l’opération lorsque demandé.

Vous pouvez aussi réarranger les chaînes sur votre écran d’accueil pour mettre celles que vous regardez le plus souvent en haut. Même procédure : mettez en surbrillance une chaîne avec la télécommande, appuyez sur la touche (*) puis sur l’option “Move”. Déplacez la chaîne où vous le souhaitez puis, appuyez sur OK.