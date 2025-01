Robert Eggers confirme une version longue de Nosferatu avec des scènes inédites

Robert Eggers confirme une version prolongée de Nosferatu, incluant des séquences exclusives jusque-là visibles uniquement dans la bande-annonce.

Version prolongée de Nosferatu bientôt en Blu-ray et DVD

Les amateurs de cinéma seront ravis d’apprendre que la version prolongée du film d’horreur gothique Nosferatu sera bientôt disponible en Blu-ray et DVD. Avec une durée de 2 heures et 13 minutes, cette adaptation du film muet de 1922 du même nom par le réalisateur Robert Eggers est son deuxième film le plus long, juste derrière The Northman sorti en 2022 (2 heures et 17 minutes).

Un projet de passion pour Eggers

Le film, mettant en vedette Bill Skarsgård et Lily-Rose Depp, n’est en salle que depuis six jours, mais Eggers a déjà teasé une version étendue de ce projet sur lequel il travaille depuis 2015.

“C’est une de ces choses agaçantes pour les cinéphiles, car ce n’est pas dans le film”, a expliqué Eggers en commentant la bande-annonce pour Esquire UK. Il parlait d’un plan arrière du Comte Orlok, joué par Skarsgård. “C’est un plan vraiment cool, j’aimais beaucoup ce plan, mais à l’endroit où il était prévu, il ruine la tension de savoir que [Orlok] est là.”

Préserver le mystère autour du personnage

“Nous devions le garder plus mystérieux”, a ajouté Eggers. “Mais si vous souhaitez acheter le Blu-ray, il est dans la version prolongée du film.”

La durée de la version prolongée de Nosferatu n’est pas encore annoncée, mais l’art officielle du Blu-ray révèle que les versions théâtrales et prolongées seront incluses lorsque le film sortira en disque par Focus Features et Universal Pictures Home Entertainment.

Un récit gothique d’obsession

Nosferatu, écrit et réalisé par Eggers, est un récit gothique d’obsession entre une jeune femme hantée et le vampire terrifiant qui est fasciné par elle, causant des horreurs indicibles dans son sillage. Nosferatu est actuellement à l’affiche uniquement dans les salles de cinéma.