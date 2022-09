Rise of the Ronin, la nouvelle exclusivité PS5 de la Team Ninja

L'histoire d'un ronin à l’aube d’une nouvelle ère pour le Japon.

Édité par Sony Interactive Entertainment et Koei Tecmo, Rise of the Ronin est un nouveau action-RPG en monde ouvert qui se déroule au Japon à la fin de l’époque Edo qui a duré 300 ans, une période connue sous le nom de Bakumatsu (fin de la politique isolationniste, le sakoku, et modernisation du système féodal du shogunat pour donner naissance au gouvernement Meiji).

Fumihiko Yasuda, directeur et président du studio japonais Team Ninja, déclare :

Dans Rise of the Ronin, le Japon lutte contre ses dirigeants oppresseurs et les maladies mortelles, tandis que l’influence occidentale gagne du terrain et la guerre civile continue de faire rage entre le shogunat Tokugawa et les factions anti-shogunat. À cette époque troublée, vous incarnez un ronin, un guerrier ne répondant à aucun maître et libre de faire ses propres choix. Rise of the Ronin est une nouvelle expérience de la Team Ninja qui vous immergera dans un monde inspiré par l’Histoire tout en rassemblant l’action de combat que vous aimez tant, où les katanas et autres lames côtoient les armes à feu, un mélange qui illustre les caractéristiques uniques de cette époque.