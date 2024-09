Révélation cryptée du casting de la saison 7 de Black Mirror

La série d'anthologies de Netflix mettra en vedette Paul Giamatti, Peter Capaldi et l'équipage de l'USS Callister. Curieux de savoir quel genre d'aventures ces acteurs vont vivre dans cette nouvelle production?

Tl;dr Une nouvelle saison de Black Mirror de Netflix est en préparation.

L’équipe de la saison 7 comprend des acteurs de renom comme Paul Giamatti et Peter Capaldi.

Certaines intrigues de la saison précédente, comme l’épisode de l’USS Callister, seront revisitées.

Des indices cachés dans l’annonce suggèrent des éléments de l’intrigue à venir.

Black Mirror, saison 7 : Qu’attendre de la nouvelle saison ?

Préparez-vous à remettre en question le contrôle de l’humanité sur la technologie qui nous entoure. Une autre saison de la série à succès de Netflix, Black Mirror, est en cours de réalisation. La page officielle Black Mirror X a récemment dévoilé la distribution de la nouvelle saison attendue pour l’année prochaine, avec d’intéressants indices et clins d’œil cachés.

Un casting étoilé pour une saison prometteuse

La vidéo de l’annonce présente un ancien écran d’ordinateur clignotant qui semble décharger une liste complète du casting de la saison 7. Parmi les noms qui se distinguent, on trouve l’acteur nominé aux Oscars Paul Giamatti, la star de Doctor Who et lauréat d’un Oscar Peter Capaldi, ainsi que Awkwafina, Issa Rae, Tracee Ellis Ross et Rashida Jones.

Les fans seront ravis d’apprendre que certains acteurs de la quatrième saison emblématique, représentant l’équipage virtuel de l’USS Callister, seront de retour. Les noms qui apparaissent comprennent Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Milanka Brooks et Osy Ikhile.

Le retour de l’équipage de l’USS Callister

Depuis un certain temps déjà, le créateur de la série, Charlie Brooker, prévoit de revisiter l’équipage de l’USS Callister. L’épisode d’ouverture de la saison 4 mettait en vedette Jesse Plemmons dans le rôle du directeur technologique d’un studio de jeux de premier plan et grand fan d’une émission de télévision à la Star Trek, appelée Space Fleet. Le personnage utilisait la technologie de réalité virtuelle pour se défouler sur l’équipage d’un vaisseau spatial virtuel, utilisant sans leur consentement l’ADN de ses collègues de travail pour les reproduire dans le jeu. La saison dernière s’était terminée sur une révolte de l’équipage et l’évasion dans l’Internet ouvert, laissant un « Capitaine Robert » furieux coincé dans le jeu.

Des indices cachés dans l’annonce

Comme toute annonce Black Mirror digne de ce nom, celle-ci contient également quelques indices et éléments cachés. Le nom du studio Tuckersoft apparaît sur l’écran de chargement, faisant référence au studio de jeu présent dans le film interactif « Bandersnatch ». Les noms des acteurs sont listés par ordre alphabétique, mais ils sont divisés en huit groupes. Des phrases cryptiques apparaissent entre les groupes, comme « Too soon? », « A rose for a rose » et « Shields 58 percent ». S’agirait-il de titres d’épisodes ? Les nouvelles aventures de Black Mirror n’ont pas encore commencé, mais elles jouent déjà avec nos esprits.