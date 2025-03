« Retour vers le Futur » : à l’origine, la fin ne prévoyait pas de suite

La fin originale de Retour vers le Futur n'avait jamais été conçue pour préparer le terrain à une suite.

Tl;dr « Retour vers le Futur » a marqué l’industrie du cinéma dans les années 80.

Le film n’était pas prévu pour devenir une trilogie à succès.

Malgré des obstacles de production, les suites ont été bien reçues.

Un succès imprévu : « Retour vers le Futur »

Dans les années 1980, de nombreux films ont marqué l’histoire du cinéma. Parmi eux, « Retour vers le Futur » a non seulement conquis le cœur du public, mais a également influencé de nombreuses productions cinématographiques ultérieures. Cependant, ce qui est vraiment fascinant, c’est que ce succès retentissant n’était ni planifié, ni destiné à transformer le film en trilogie.

Une histoire captivante

« Retour vers le Futur » raconte l’histoire de Marty McFly, un adolescent qui, grâce à une voiture construite par le Dr. Emmett Brown, voyage accidentellement de 1985 à 1955. Coincé dans le passé, Marty perturbe involontairement la rencontre romantique de ses parents et doit alors s’assurer qu’ils tombent amoureux par d’autres moyens, au risque d’effacer son existence et celle de ses frères et sœurs.

Une fin qui n’était qu’une plaisanterie

La fin du premier film est un immense cliffhanger. Cependant, selon le réalisateur Robert Zemeckis, cette scène n’était qu’une plaisanterie et n’était pas destinée à préparer le terrain pour un autre film. « La voiture volante à la fin était une plaisanterie, et cela a fonctionné comme une excellente plaisanterie et une excellente conclusion, » a déclaré Zemeckis.

Des suites imprévues

Malgré le fait qu’une suite n’était pas prévue, Universal a clairement fait savoir que « Retour vers le Futur Part II » se ferait quoi qu’il arrive. Plutôt que de laisser quelqu’un d’autre prendre le contrôle de l’histoire, Zemeckis et le scénariste/producteur Bob Gale ont choisi de s’impliquer et de s’assurer que les choses soient faites correctement.

Un succès malgré les obstacles

En dépit des obstacles rencontrés lors de la production, notamment le remplacement de l’actrice Claudia Wells par Elisabeth Shue, les suites de « Retour vers le Futur » ont été bien reçues. Ces films démontrent parfaitement que les meilleurs films ne résultent pas toujours d’une planification sans faille, mais peuvent survenir de la manière la plus inattendue. Aujourd’hui, « Retour vers le Futur » est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.