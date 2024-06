Quel âge avait Christopher Lloyd dans “Retour vers le futur” ?

Christopher Lloyd était bien plus jeune que son personnage de Doc Brown dans "Retour vers le futur".

Tl;dr Christopher Lloyd était bien plus jeune que son personnage de Doc Brown dans Retour vers le futur.

Doc Brown est un inventeur décalé qui transforme une DeLorean en machine à voyager dans le temps.

Christopher Lloyd a continué à travailler dans le cinéma et la télévision après Retour vers le futur.

Plusieurs acteurs ont joué des personnages bien plus âgés qu’eux-mêmes.

Le défi du temps : Christopher Lloyd et Doc Brown

L’excentrique inventeur de Retour vers le futur, le Dr Emmett “Doc” Brown, reste gravé dans les mémoires pour son style singulier. Mais l’âge réel de l’acteur Christopher Lloyd lorsqu’il jouait ce rôle iconique reste une énigme pour beaucoup. En 1985, Lloyd enfile une combinaison de protection blanche et une perruque déjantée pour donner vie à un concept de voyage dans le temps accessible à tous, et Retour vers le futur devient un succès fulgurant.

Un rôle plus âgé que l’acteur

Dans le film, Doc est un inventeur américain qui parvient à transformer une voiture de sport DeLorean DMC-12 en machine à voyager dans le temps. Il est l’un des protagonistes principaux aux côtés de Marty McFly, interprété par Michael J. Fox. Si l’écart d’âge entre Doc et Marty est évident, il est beaucoup plus difficile de deviner l’âge véritable de Doc, ainsi que celui de Christopher Lloyd lors du tournage du film.

Christopher Lloyd est né le 22 octobre 1938, ce qui signifie qu’il avait 46 ans lors du tournage du premier Retour vers le futur. C’est donc bien plus jeune que Doc, dont l’âge est révélé dans les romans de la trilogie Retour vers le futur, généralement acceptés comme canoniques.

Christopher Lloyd, une carrière prolifique

Après le succès du premier Retour vers le futur, Christopher Lloyd a repris son rôle de Doc Brown dans les suites du film, ainsi que dans des projets associés, comme la série animée et le jeu vidéo Retour vers le futur. Ses liens les plus récents avec la franchise sont la série Josh Gates : Retour vers le futur de 2021, pour laquelle il a recherché la DeLorean originale de la trilogie Retour vers le futur pour la fondation Michael J. Fox, et des promotions pour “Rick et Morty“, où il incarne Rick Sanchez, un personnage animé inspiré de Doc Brown.

Le jeu d’âge à Hollywood

L’écart d’âge entre Christopher Lloyd et Doc Brown surprend souvent les fans de Retour vers le futur, mais Christopher Lloyd n’est pas le seul acteur à avoir joué un personnage plus âgé que lui. Jennifer Lawrence, par exemple, a commencé sa carrière en jouant des personnages beaucoup plus âgés qu’elle, tout comme Cher dans Mamma Mia! Here We Go Again, où elle joue la mère du personnage de Meryl Streep.