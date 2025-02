Retour vers le Futur 4 ? Réponse parfaite du scénariste et producteur à la suite de la série

Le scénariste et producteur de la saga "Retour vers le Futur" offre une réponse parfaite face aux rumeurs d'un quatrième opus.

Tl;dr Les fans de Back to the Future demandent régulièrement une suite.

Le réalisateur Robert Zemeckis et le producteur Bob Gale rejettent fermement l’idée.

Une comédie musicale Back to the Future a toutefois été produite.

Retour vers le Futur : pas de quatrième épisode

Dans un monde où presque tout fait l’objet d’un reboot ou d’une suite, même des décennies après le film précédent, il y a un film en particulier qui suscite constamment la curiosité des fans : Retour vers le Futur. Les amateurs de cette franchise emblématique du voyage dans le temps se demandent régulièrement quand Retour vers le Futur 4 sera réalisé.

Une idée catégoriquement rejetée

Cependant, cette question, bien que récurrente au fil des années, reste sans réponse positive. En effet, le réalisateur Robert Zemeckis a toujours insisté sur le fait que ce film n’aurait simplement jamais lieu. Aujourd’hui, c’est au tour du scénariste et producteur de la série, Bob Gale, de faire entendre sa voix, rejetant définitivement l’idée d’un quatrième film.

Le succès de la comédie musicale

Malgré le refus d’une suite cinématographique, l’amour des fans pour Retour vers le Futur a entraîné la production de suites existantes et même d’une comédie musicale. Bob Gale a expliqué qu’il ne voyait pas la nécessité de revenir en arrière et d’en faire plus. « Nous avons fait trois films formidables et les gens ont continué à demander plus de Retour vers le Futur, alors nous avons créé Retour vers le Futur : La comédie musicale, que Chris [Lloyd] et Lea [Michelle] ont assisté à plusieurs reprises… Nous la faisons tourner dans le monde entier », a déclaré Gale.

La comédie musicale : un succès international

La comédie musicale Retour vers le Futur a ouvert ses portes au Manchester Opera House en février 2020 et a débarqué sur Broadway en juin 2023. La production a terminé sa tournée à Broadway en janvier dernier. Une tournée nord-américaine de la comédie musicale est en cours. Une production est prévue pour ouvrir à Tokyo en avril de cette année, tandis qu’une production sur le Royal Caribbean’s Star of the Seas devrait être lancée cette année, ainsi qu’une production australienne prévue pour ouvrir en septembre au Sydney Lyric Theater à Sydney, en Australie.