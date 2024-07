Retour possible de la saison 2 de « Dead Boy Detectives » : l’acteur de Tragic Mick s’exprime

"Dead Boy Detectives" pourrait avoir une deuxième saison.

Tl;dr Dead Boy Detectives pourrait avoir une deuxième saison.

L’acteur Michael Beach a exprimé son désir de revenir dans le rôle de Tragic Mick.

Il a partagé des réflexions sur le développement potentiel du personnage.

La série a reçu des critiques positives depuis sa première sur Netflix.

Une possible deuxième saison pour Dead Boy Detectives ?

Dans l’univers de Sandman, une série surnaturelle d’horreur a su capter l’attention des spectateurs. Il s’agit de Dead Boy Detectives, dont la première saison a reçu des éloges depuis sa diffusion sur Netflix. La série suit les aventures de deux jeunes défunts, Edwin Payne (George Rexstrew) et Charles Rowland (Jayden Revri), qui aident à résoudre des affaires surnaturelles tout en esquivant l’au-delà et la Mort (Kirby). Étant donné que la première saison se termine avec une agence de détective toujours en activité et un rebondissement inattendu concernant le destin d’un personnage, nombreux sont les spectateurs qui s’interrogent sur la suite de l’histoire.

Michael Beach, l’interprète de Tragic Mick, ouvert à un retour

Michael Beach, l’acteur incarnant Tragic Mick, a abordé la possibilité d’un retour pour la deuxième saison lors d’une interview avec Screen Rant. Bien qu’il n’ait aucune information sur le renouvellement potentiel de la série, il a exprimé sa volonté de reprendre son rôle de Tragic Mick, un personnage aussi unique qu’un morse devenu humain. Il a également partagé ses réflexions sur ce que pourrait être la vie à la maison de Tragic Mick et à quoi ressemblerait son appartement dans une éventuelle deuxième saison.

La contribution de Tragic Mick à la série

Bien que Beach n’ait pas d’information concrète sur la deuxième saison de Dead Boy Detectives, ses propos ont démontré pourquoi la série devrait continuer. Il a illustré comment Tragic Mick est un exemple parfait des arcs narratifs non résolus et du développement de personnages qui méritent une deuxième saison. Dans la première saison, Tragic Mick n’est qu’un personnage mineur. Cependant, le fait qu’il ait suscité une telle fascination chez les spectateurs et Beach, malgré son rôle mineur, témoigne de la capacité de la série à créer des personnages attachants.