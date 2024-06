Dead Boy Detectives : la saison 2 est en attente du feu vert de Netflix

La série télévisée Dead Boy Detectives doit revenir avec une deuxième saison, mais la plateforme de streaming Netflix tarde a officialiser le renouvellement.

Tl;dr Steve Yockey donne des détails sur la saison 2 de Dead Boy Detectives.

Dead Boy Detectives n’est pas encore renouvelée pour une deuxième saison.

Des personnages pourraient faire leur retour en raison de leur popularité inattendue.

La première saison de Dead Boy Detectives a établi les bases pour la deuxième.

La saison 2 de Dead Boy Detectives se précise

Le créateur de la série à succès Dead Boy Detectives, Steve Yockey, a partagé des détails concernant la deuxième saison. Cette série dramatique surnaturelle, basée sur les personnages créés par Neil Gaiman et Matt Wagner et faisant partie de l’univers Sandman, est encore en attente de renouvellement par Netflix.

Retour sur la première saison

La série suit les aventures de Charles Rowland (George Rexstrew) et Edwin Payne (Jayden Revri), deux fantômes résolus à déjouer la mort et à rester sur Terre pour résoudre des mystères. Depuis sa première diffusion en avril, Netflix n’a pas encore annoncé le renouvellement de la série.

Des retours de personnages prévus

Dans une récente interview accordée à IndieWire, Yockey a partagé ses attentes pour la deuxième saison de Dead Boy Detectives. Il a discuté de l’impact de la réception positive des huit premiers épisodes sur la deuxième saison. Il a également évoqué le fait que certaines intrigues établies pourraient être résolues si la série était renouvelée :

Le plan pour la saison 2 reste le même. Nous avons discuté du retour de certains personnages qui ont été plus populaires que prévu. Mais l’intrigue et les arcs émotionnels de la saison 2 sont largement intacts grâce à ce qui s’est passé lors de la saison 1. C’est toujours amusant lorsque les spectateurs arrivent à la fin et réalisent que nous avions préparé des éléments dès les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième épisodes. Je pense que la saison 2 apportera des surprises issues de la saison 1. L’une d’entre elles n’a pas encore été révélée en ligne.

Une deuxième saison déjà préparée

Dans le dernier épisode de la première saison, Charles et Edwin sont libres de quitter Port Townsend et de retourner à Londres. La Night Nurse (Ruth Connell) et son superviseur (Tamlyn Tomita) découvrent les dossiers sur lesquels le duo a travaillé. Impressionnés, ils autorisent les détectives à rester sur Terre, sous la surveillance de la Night Nurse.

Le sort de Niko est également révélé : elle est retrouvée dans un igloo, réchauffée par un feu et accompagnée de ses Sprites. Cela laisse penser que malgré la mort de Niko, l’actrice Yuyu Kitamura reste membre de la distribution de Dead Boy Detectives. Cependant, son rôle dans la saison 2 reste incertain, en attente du renouvellement de la série.